根據《財訊》報導，台灣向來有矽島美名，不過，在對設計IC最為重要的EDA工具領域，長年以來，都是新思（Synopsys）、益華（Cadence）和西門子（Siemens EDA）3家的天下；根據市調機構 Trendforce的分析，2022年，這3家大廠的全球市占率高達75%。

EDA斷供 中國最害怕

過去幾年，卻有1家台灣新創公司擷發科技公司，挑戰3家大廠推出晶片架構分析的EDA服務，讓IC設計大廠高通採用擷發的服務，發展出一種新的IC設計服務模式。今年，高通採用擷發EDA服務設計的AI影音串流IC即將投產，摩托羅拉等公司也是客戶。

EDA有多重要？《財訊》分析，這項技術被稱為晶片之母，全名是晶片自動化設計系統（Electronic Design Automation）。去年8月，美國商務部對中國禁售3奈米以下EDA設計軟體給中國，讓「EDA斷供」在中國成為熱門關鍵字。EDA的作用，就是簡化極為複雜的IC設計流程，因為設計1顆先進製程晶片，設計規則可能多達10000多條，靠人力難完成如此複雜的設計。

EDA軟體公司透過和晶圓代工廠合作，驗證各種設計方法，用模組化的方式，讓複雜的IC設計，可以在有限的人力和資源下完成。在台灣，目前擷發主攻的是IC設計前段的EDA工具，另1家台灣公司至達科技，則主攻後段的EDA部分。

不過，《財訊》報導指出，擷發跨入EDA領域，卻是經歷十多年摸索商業模式後得到的結果。擷發科技董事長楊健盟回憶，當初離開瑞昱創業時，「我們不想跟老東家競爭，想當他的合作夥伴」。因此原先做的是智財權販售（IP Mall）的生意，但一開始生意並不好，因為賣智財權不像在網路上賣App，需要大量的服務和調整才能完成。

擷發新突破 效能大提升

焦頭爛額之際，楊健盟的電腦顯示卡故障，到台北巿光華商場買零組件時，卻意外觸發他對IC設計新商業模式的想像。

他觀察，在光華商場買電腦的人，大部分都不懂得組裝電腦，光華商場的店家生意源源不絕，關鍵在於他們有能力為所有客戶提供客製化服務，從小學生到老阿公都能服務。有了廣大的客群，大量進貨壓低成本，再搭配客製化的服務和技術，才能在市場上和品牌電腦一較高下。

根據《財訊》報導，他靈光乍現，以前他只向專業的IC設計公司賣IP，從此他改變定位，所有需要晶片的公司都是他的客戶，而自有EDA工具，就是他發展客製化晶片服務的利器。楊健盟的想法很快就得到證實，一家虛擬貨幣公司委託他們設計挖礦晶片，客戶忙著照看虛擬貨幣市場，只希望他們能趕快交出晶片。楊健盟從晶片規格書開始幫客戶寫，一路做到製造完成，這筆訂單讓公司開始獲利。

「我們想乘勝追擊，就想，接下來摩爾定律放緩，怎麼用讓晶片持續進步，一定會有生意，」他說，有了IP和代工設計的基礎，他們發現開發EDA工具是個好機會，因為要幫助客戶要更有效率的設計晶片，EDA工具扮演關鍵角色。

為此擷發開發了兩種EDA工具，《財訊》報導指出，第1種被稱為架構分析，如果把1顆晶片的設計比喻成設計1輛車，架構分析就像是決定每個關鍵部件的比率，要配置多大的油箱、多大的引擎，在續航力和馬力之間達成平衡。對設計1顆晶片來說，如果配置錯誤，就像1輛車配置了耗油的引擎，卻只有迷你的油箱，性能就將大受影響。但大廠並未提供架構開發的工具，是一塊空白的市場。

第2種EDA工具，則是做效能分析，可以在IC設計的每一個階段結束，交接到下一個階段時，檢查設計出的結果，效能和預期有沒有落差。

根據《財訊》報導，擷發就抓住大廠缺席的機會，他們發展出的商業模式，是先問客戶需求，再替客戶利用EDA工具規畫晶片架構，就像光華商場店家會按需求，建議最適合的規格，再按規格組裝電腦。同樣的道理，擷發也可以只做前段IC設計，用效能驗證EDA工具測試，達到當初承諾的效能後完成前段設計，讓客戶把後段設計交給其他公司完成。

在光華商場，買1台組裝的電腦，店家同樣會用效能測試程式做驗收標準，只是沒人把這個概念用在IC設計流程上，楊健盟認為，透過這個方法，各公司能把自己不擅長的設計流程切割出來，交給其他公司代工。

投入EDA開發讓他們發現，外商開發的EDA工具，是以早期在IDM廠的經驗為藍本，逐步發展出來的，擷發開發出來的新產品，則是依晶圓代工時代IC設計公司的需求開發，他們對流程有不一樣的想法。

EDA專家、清大資工系特聘教授王俊堯則觀察，晶片架構確實是決定晶片效能的關鍵，大廠也沒有推出設計晶片架構的產品，因為即使是在大學課堂上，教EDA概論時，第1步就是教架構分析，「1個小時就教完了，大公司也可能就是找幾個有經驗的工程師，規畫一下就決定」。他觀察，擷發的作法是提供一個模擬工具，讓工程師能在初期就把設計放進去測量效能。

一場疫情 讓擷發因禍得福

《財訊》報導指出，擷發設計出EDA工具後，卻遇上疫情大爆發，根本無法拜訪客戶，更別說推廣產品；但沒想到，高通竟因此成為客戶。

楊健盟回憶，高通也因為疫情，全球的架構設計師與資深研發人員無法聚在一起，決定新晶片的規格，急著尋找外包晶片架構設計的方法，「他們在全球找不到有人提供晶片架構外包的設計」，偶然間，台灣高通發現，擷發的EDA工具正符合需要，「我們跟美國、荷蘭、台灣的團隊開了8次技術會議之後，高通決定，把這顆晶片包括架構在內的前段設計都交給擷發，驗收就用我們開發的EDA量測性能驗收。」他開心地說，今年，高通委託設計製造的晶片即將投產。

擷發特別之處在於，這家公司不斷尋找提高IC設計分工的新方法，把各種系統公司即使不懂半導體，都能得到自己需要的晶片，擷發從2018年開始獲利，現在他們也進軍AI晶片市場，讓各種公司都能量身訂作屬於自己的AI晶片。