根據《財訊》報導，為努力留下台灣優秀新創，證交所與櫃買中心不約而同地宣布加碼新創對接資本市場的服務。8月下旬證交所宣布再鬆綁創新板（TIB）6大規定，並擬開放信用交易；櫃買中心也宣布，明年起將整合一般板及戰略新板，並開放全體興櫃公司採用簡易公發機制，將可有效集中資源，推動中小企業進入興櫃市場育成。

過去常有人批評，台灣是新創創業與投資的沙漠，更走不到上市櫃。但台灣其實新創能量豐沛，就有一家新的線上語言教學平台，才創立6年就已打進全球190個市場，提供超過550萬堂線上課程，累計使用人次逾數百萬人次，現正接受輔導走向資本市場⋯。

板塊整併！ 登錄興櫃更簡便

《財訊》報導指出，這一家登上國際的公司叫作AmazingTalker（驚奇學習），共同創辦人兼執行長趙捷平才33歲，8月21日在國發會舉辦的第2屆「Startup Island TAIWAN NEXT BIG頒獎典禮」上，與CyCraft（奧義智慧科技）、Dcard（狄卡科技）等13家新創軟體公司共同接受表揚。

國發會龔明鑫主委表示，NEXT BIG指標型新創是由新創社群代表及業界領袖共同推薦，都是具產業變革能力的台灣優秀新創。此外，國發會的創業天使方案6年來也已累計投資32.83億元於238家新創企業，帶動民間資金共同挹注117.54億元。其中，交流資服（ACpay）預計今年底登錄興櫃，其中的台積電汙泥處理廠成信、電商平台果翼（Pinkoi）等則規畫於明年公開發行。

《財訊》分析，雖然這些公司目前規模仍不大、可能尚未獲利，卻都極具成長力與國際競爭力。就有日本、新加坡、美國等國際投資銀行與交易所代表，極力爭取公司到海外掛牌。

為了與國外匹敵，證交所這波放寬措施的亮點為刪除創新板公司申請上市時「資本額須達1億元」的條件，以及再次放寬創新板交易人資格，特別是將自然人財力證明從500萬元，下修為200萬元；平均年所得由150萬元，降為100萬元，以活絡創新板量能。

根據《財訊》報導，櫃買方面，櫃買中心總經理李愛玲表示，一般板及戰略新板整合後，將回歸單一預備市場，未來發行公司可依其需求，選擇採一般公開發行機制或簡易公開發行機制登錄興櫃。過去登錄興櫃要有2本3年度財務報告，簡易公發則簡化為1本2年度財報、內部控制制度專案審查期間由1年度縮短為半年。

上述措施勢必可讓新創公司接軌資本市場之路更為便捷。李愛玲表示，現行投資人若想交易戰略新板股票，須符合資格；整合後，所有投資人都可參與，因此櫃買將嚴加管理對採簡易公開發行的公司，並要求會計師強化該公司內控。

籌資優勢！ 有利於中小新創

根據《財訊》報導，創投公會理事長邱德成觀察指出，證交所和櫃買中心這兩年對新創關注都比過去高很多，也努力提升數位經濟產業能見度，並主動放寬規定讓新創更容易對接。唯一還能再加強的，是創新板對交易人資格仍有限制，而這也就是現在創新板交易人開戶數占總開戶數比率還不到2%、交易量也不夠活絡的主因。

他從國外經驗建議，等創新板更為成熟，主管機關可以考慮再放寬，直接讓證券商自行決定他的客戶可不可以做這類交易；若有疑慮，只要限制該交易人的交易量，就可以控制風險，「現在券商的資本結構都很健全，要是真的量大到有交割風險，再進行限制也不遲。」

他也提醒新創公司，應善用台灣承銷成本較低與充裕的資金優勢來籌資，「之前很多人說要去美國，但估值沒有10億美元不用想了，因為到美國或日本掛牌的承銷費用很高，幾千萬到上億元台幣都有可能，反觀台灣上市成本只要1000萬台幣左右，證交所與櫃買這波放寬措施，很適合估值1億美元以下的中小新創公司，」邱德成樂觀看待新創與創投將獲得更多元的籌資管道。