為配合2050淨零碳排放，以及促進電動車輛普及，交通部祭出「公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫」，將斥資9.8億元，預計於2023~2024年間補助地方政府及交通部所屬機關建置公共充電樁慢充4,000槍、快充400槍，充電槍主要設置於公共場所，並依各縣市所屬財力級次辦理補助。慢充每槍最高補助八萬元，快充每槍最高補助二百萬元。

今年六月底，電動小客車登記數為46,919輛，同期年增22,915輛，成長95%，可見國內電動車數量快速成長。截至2023年第一季，全國公共充電設施已設置慢充樁6,028槍、快充樁1,724槍，雖已達2024年10月電動小客車設置公共充電樁目標，但與歐盟建議的車樁比十比一相較，仍有缺口存在，因此透過補助地方政府，來推動充電樁的設置。

承接政策加持，相關充電樁概念股可望受惠。不過談到充電樁概念股，有兩點值得留意：

首先是充電樁概念股是零組件或系統整合商，系統整合商通常是承接政府標案，提供建置充電站、電力系統等，如：台達電(2308)、中興電(1513)、華城(1519)等，也常負責營運管理，而零組件廠則是提供關鍵零組件，如：中探針(6217)、胡連(6279)、鴻碩(3092)、健和興(3003)等，兩者的營運與接單模式可能略有不同。

其次可留意充電技術的未來發展，包括：斷電時怎麼辦？電壓轉變、充電速度…等問題。充電站最理想的狀況是能獨立產生電能，只需透過太陽能就能自行發電，先透過儲能系統暫存電力，過程涉及發電、儲能、轉換等，這些都是充電樁概念股的未來前景與機會，也是充電樁概念股能贏過競爭對手的關鍵。

*台達電營收三高 直流超快充電樁加持

台達電(2308)為電源供應器製造大廠，提供一系列電動車充電設備完整解決方案。公司提供DC充電樁、AC充電樁和電動車充電管理系統，應用場景包括家用、商用與公用。近期營收表現呈現三高，第一高是：一至七月營收創十七年新高，達2293億，年增10.99%；第二高是：台達電自五月以來，營收呈現年月雙增，七月營收為359億元，年增5.37%，第三高是：EPS上半年賺5.8元，高於去年同期的5.27元。

公司看好充電樁供不應求，將推動市場需求。近期台達電350kW直流超快充電樁，已取得經濟部標檢局VPC驗證，只需十分鐘即可補充約250~300公里的行駛里程。從股價來看，年初以來股價成長約二成，法人預估今年EPS達13.49元，以9月6日收盤價345元來看，本益比約25倍。

*中興電受惠充電站經營權 可望加持營收

重電與機電整合廠中興電(1513)，近期致力於高速公路服務區布局充電站，今年暑假合計有六站服務區充電站在內的十個直流快充充電站啟用。特別的是，高速公路服務區充電站導入高容量儲能系統與氫能備援電力系統，結合智慧電網管理系統，可節約用電減少碳排放量。

上半年稅前淨利為5.45億，EPS為0.12元，皆低於去年同期，但是展望第四季，截至今年已有十六處服務區充電站經營權，目標今年底將建置五十個快充站點，明年底達到一百個快充站，以上都可望加持營收。

法人預估中興電今年EPS為5.38元，以9月6日收盤價110.5元計算，本益比約為21倍，年初以來，股價成長約六成。

*健和興聚焦長期充電槍商機

連接器廠健和興(3003)，第二季營收為11.2億元，年減13%，七月營收為3.19億，年減24.68%。公司長期耕耘電動車充電設備，主要產品為電動車充電連接器。隨著特斯拉NACS充電標準可能於美國市場統一，短期可能因為規格問題受影響，但是公司本身可提供符合各國法規的充電槍，以及能客製化提供服務，長期仍受惠。

從股價來看，健和興六、七月有微幅上升，但近期仍回到70元左右，投資人需留意流動性風險。

本文作者：張仲華

(本文摘自《理財周刊1202期》)