信義房屋看準市場需求，針對「賣屋攻略」再進化，第一波瞄準賣家最在意的「行情」區塊，推出「市場探測儀」，強化原先提供的區域近3個月成交價與最新平均單價，以及物件與所在行政區近1年來價格波動折線圖；信義房屋進一步結合內部大數據資料，使用者在輸入欲售房屋的所在地址或社區名稱後，透過即時運算數據資料，讓消費者一眼洞悉該地區目前信義房屋出售中的數量、均價，同時也提供含台北在內七都與全國上一季的房價指數，讓使用者可以更清楚瞭解目前房市波動、精準掌握自有物件的銷售熱度、推估合理行情。

日前信義房屋針對初次售屋的消費者推出「賣屋攻略」，將售屋必知項目詳細羅列，讓屋主按圖索驥，即使是新手賣方亦能由出售到交屋掌握全局，推出至今廣受好評。信義房屋觀察發現，使用「賣屋攻略」的屋主最在意的三件事，便是行情、成本與銷售流程；統計顯示，使用者在「行情」區塊停留最久，顯示物件售價範圍仍是屋主們最認真思量的部分；此外，高達3成的屋主點擊了解售屋「成本」，特別是稅務與房屋整理的費用。另有1成以上的賣方關注在銷售流程上，特別是屋況美化與行銷廣告項目的細節。

市場上沒有單一管道完整說明售屋過程以及應注意事項，消費者必須從各方拼湊可能需要的資訊，因此信義房屋打造「賣屋攻略」希望將售屋相關資訊統合，協助初次賣屋的屋主掌握全局，上線以來獲得諸多好評。信義房屋仲介產品部團隊觀察發現使用者「行情」區塊普遍會停留較久，顯示市場價格仍是售屋族極度在意的部分，因此除了原先平均單價數字與折線圖外，再進一步增加內部大數據資料以及大環境房價指數，助於提升屋主對自家房屋的掌握度。

信義房屋致力於房地產科技PropTech發展，領先業界推出包含DiNDON智能賞屋、AI智能配案、一站式找房找房貸與我家有多夯等數位服務，持續觀察、洞悉消費者需求，以提供更全面、透明、貼心的服務，創造更好的買賣屋體驗。此次將獨創「賣屋攻略」再升級，讓消費者能掌握更多真實的數據與資訊，對於售屋服務有更高的掌握度。