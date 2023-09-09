華為新旗艦手機Mate 60 Pro具有5G與衛星電話功能，處理器晶片更是採用中芯7奈米技術，引起全球市場震驚與高度關注，更紛紛出現大陸晶片業已經突破美國制裁的討論，究竟大陸做對了什麼事，而美國是否又漏了什麼呢？

大陸怎麼辦到的？

中芯在無法取得生產先進EUV（極紫外光曝光機）的狀況下，依然生產出7奈米晶片，Asia times報導，分析師柴煥欣表示，「美國要求ASML與東京電子設下限制向大陸發貨，但他們還是可以從二手市場買到設備，這個漏洞讓大陸有足夠的機台來生產7奈米晶片。」

學者Christina Knight提到，大陸其實可以很輕鬆的繞開EDA限制，代表在這部分已經有突破方法，此外，晶片制裁只針對最先進的技術，卻忘了他們可以不斷將成熟製程向上推到極限，因此出口管制措施可能無法實現美國政府的目標，範圍應該擴大。

Asia financial報導，科技網站Tom's Hardware專欄作家Anton Shilov表示，中芯可能已經具備生產5奈米晶片的能力，不惜砸重金達到生產先進晶片的目標，中芯必須使用多重圖案化，是一項相當昂貴的技術，會影響到成本與良率，經濟效益遠低於台積電、三星或英特爾的水準。

華為5G旗艦手機的處理器晶片由中芯代工。（圖／shutterstock）

梁孟松是美國制裁破口？

Asia times報導，美國針對大陸晶片設下出口管制，並禁止美國公民替晶片製造商提供服務，但大陸依然能在這些限制措施中發現一些漏洞。

首先，曾任台積電和三星高管的梁孟松可以繼續在中芯國際工作，因為他是台灣人，而不是美國人。其次，美國政府沒有對荷蘭施加足夠的壓力，阻止ASML在這三年內向大陸出貨DUV曝光機，或者監控其設備的轉售。

2020年10月，中芯使用FinFET N+1技術生產10奈米晶片，當時梁孟松就提到公司正在開發N+2晶片，可能用於高效處理器，直到2021年7月，TechInsights發現中芯將少量7奈米晶片出貨給美國比特幣挖礦公司MinerVa，如今中芯N+2晶片應用在Mate 60 Pro上，顯示中芯已具備7奈米量產實力。

華為5G新機Mate 60 Pro象徵大陸晶片業在美國制裁威脅下，仍然能夠提升技術。（圖／中新社）

美國會如何因應？

華為與中芯的突破突顯美國制裁的缺失，許多專家認為，此事將成為美國擴大制裁範圍的導火線。

顧問機構Albright Stonebridge高層Paul Triolo表示，這款手機所帶來的重大地緣政治意義是即便沒有美國技術，大陸依然可以自行設計晶片、製造手機，雖然性能不如西方的頂尖產品，但仍然展現相當不錯的水準。

華為展現令外界震驚的實力，可能迫使美國加嚴出口管制措施，「晶片戰爭」作者米勒（Chris Miller）也提到，以華為為首的陸企擁有豐沛的創新能量，可能使華盛頓更熱烈討論是否進一步加嚴出口管制。