民進黨先前猛打民眾黨總統參選人柯文哲新竹家是違建，卻意外讓副總統賴清德也陷入相同爭議中，不過，賴回應，他們家是工寮，在法規實施就已存在，沒有違不違建的問題，並強調門牌號碼的存在就是證明。對此，名醫沈政男指出，有多種方式可以證明賴清德老家房子是否合法，如水電費繳納收據等，如果它印著賴所講的門牌號碼，就能證明是合法房屋，若沒有，賴的老家恐會被拆掉。

「在幾十年的居住過程裡，尤其是改建以後，有沒有申請成為合法房屋？」沈政男7日在臉書發文表示，在發門牌時還沒有合法房屋的概念或規定，因此即使有門牌，也不代表房屋合法，所以新北市政府「合法房屋認定同時須具備很多要件，不是只有門牌一項」的說法錯了。沈政男提到，新北市規定，一棟房子要合法，必須有地籍證明和8種證明文件，但門牌則不在範圍之內。

沈政男說明，這8個證明文件中，水電費繳納收據是最簡單的證據，如果有就代表是合法房屋；此外，房屋的空照圖也可以，但要民國70年建築法規施行以前的，以證明當時就已存在，但賴清德老家顯然不會有這項證明，因為該棟房子後來有改建過。

沈政男指出，新北市政府已說明，該門牌建物無使用執照、建物登記及稅籍證明等合法證明資料，復經工務局現場勘查並比對空照圖，應屬民國98年6月25日前之違建，且該棟房子所在地如果仍是礦業地，那就沒有房屋合不合法的問題，因為根本不能蓋房屋。

沈政男質疑，賴清德的老家難道沒有裝自來水，也沒有繳費證明？他提到，如果收據上印著賴所講的門牌號碼，就能證明是合法房屋，「如果沒有，那麼賴的老家恐怕會被拆掉了。」