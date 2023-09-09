台北市中山區大直7日晚發生民宅傾斜、陷落的重大公安事件，北市府指出，初步判定原因疑和基泰建設公司在附近的建案工程有關。綠營則針對國民黨立委王鴻薇，指出王曾收基泰建設30萬元的政治獻金。對此，王鴻薇8日接受聯訪時回應，2次都是一名已經從商的媒體前輩，以基泰建設為名捐獻給她，基泰建設的董事長、總經理她都不認識。對此，前立委沈富雄8日就表示，「政治的惡劣就是這樣，這麼大的工安事件，馬上就延伸政治獻金是誰拿的？我覺得這是不對的」，引發討論。

沈富雄8日在政論節目《少康戰情室》中表示，「政治的惡劣就是這樣，這麼大的工安事件，馬上就延伸政治獻金是誰拿的？我覺得這是不對的」沈富雄認為，「因為我不是現任民代，我也沒有在選舉，所以我的看法其實比較客觀」，沈富雄也分享一個小故事，「剛剛這禮拜發生的，我家的後面要蓋26層高樓，那個吊臂就伸到馬路上，我每天都從下面走過，我不太在意，但我有一天問工地的人，這個掉下來打到我的機會有多大？他說不到萬分之一，結果第二天吊臂就搬到自己的工地內，所以我講話有用，因為萬分之一發生的機率就是一」。

沈富雄直言，「所以這個東西，既下陷又傾斜，力量大，我覺得他就是連續壁破裂，然後底盤補強灌水泥的速度，不夠你抽水抽沙的速度」，沈富雄認為，「基泰是相當有名的建設公司，它五個案子被蔣萬安下令停止，每一個案子的名字都有基態兩個字，這跟一般建設公司不一樣，所以它跑不掉的」，最後沈富雄也說，「相關單位都有責任，誰的責任最大？建設公司責任最大，你在施工的過程中要非常小心你寧可做過頭，不要做不及」。