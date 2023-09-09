副總統賴清德新北萬里老家近日遭爆違建爭議，儘管賴以其建物屬工寮，在法規實施就已存在。但新北市工務局現場勘查後指出，應屬於違建。對此，前立委郭正亮8日就表示，「這可能是疏失，我不認為賴清德是故意要佔這便宜」，郭正亮坦言，「可是就是犯了錯，犯錯需要這樣硬拗嗎？當年韓國瑜把雲林的拆了、顏寬恆也拆了，一大堆人都做過類似的事，真的不要硬拗，錯了就錯了，該怎麼辦就怎麼辦」，引發討論。

「我們家是礦工的工寮！」賴清德日前指出，是在北部區域計劃進行建築管制，民國70年以前就存在，老房子是他出生長大的地方，也在民國60年拿到門牌號。北部區域計劃進行是民國70年2月份。換句話說，房子的存在，根本上是沒有違反區域計畫管制的要求，也沒有違不違建的問題。

郭正亮8日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我覺得是這樣，一開始就是在辯說地上物跟他沒關係，後來人家就發現他土地有申報，地上的合法房屋他就沒有講，這第一個漏洞」，郭正亮更接著說，「第二個就是卓冠廷幫他說的，說他的房屋有改建過，改建合法房屋只要門牌就可以，就自然繼承了，可是新北市就亮出規定了，說合法房屋的證明處理要點，那8項不是1項就可以，要8項都提出證明」。

郭正亮直言，「賴清德顯然就是沒有辦，這可能是疏失，我不認為是故意要佔這便宜，可是就是犯了錯，犯錯需要這樣硬拗嗎？當年韓國瑜把雲林的拆了、顏寬恒也拆了，一大堆人都做過類似的事，而且柯媽媽我眼看也是要拆了，這都已經被聚焦了，真的不要硬拗，錯了就錯了，該怎麼辦就怎麼辦」。