華為新手機Mate 60 Pro日前開賣，引起外界高度關注，在美國晶片制裁下，華為如何取得關鍵晶片。權威機構TechInsights拆解手機後，證實內建麒麟9000S處理器，由中芯國際採用7奈米製程打造。 外媒直言，這款7奈米晶片仍落後最先進技術約2至2.5世代，中國大陸專家則表示，中國與先進晶片的差距約還有3到5年。事實上，台積電第二代7奈米（N7+）技術於2018年8月開始試產，也是業界第一個使用EUV製程技術。

TechInsights副董事長Dan Hutcheson 說，華為新手機晶片採用中芯7奈米製程，對大陸來說是個相當重要的宣告，顯然中芯已解決7奈米良率問題。他認為，華為新機搭載7奈米麒麟9000S晶片非常先進，只落後最新技術約2至2.5世代。

央視引述北京郵電大學教授呂廷傑的看法指出，2到2.5節點（製程）意味著與先進製程5G晶片還有3到5年差距，但這是西方國家用他們的技術進步速度來判斷的，而「我們往往能用中國速度完成超越」。

呂廷傑表示，西方國家在先進製程的晶片上，發展的時間比中國早，技術的累積也比我們深厚，中國要追上還需要很長一段時間。「我們已經基本實現14奈米晶片國產化，但要進階到7奈米，甚至更高階晶片，不是一個線性的時間問題，複雜度會越來越高」。

他說，華為Mate 60 Pro使用一萬多種零組件，基本上都已經實現國產化了，如果真的都實現國產化，那麼在5G智慧手機領域，卡脖子並沒有發揮對方想要的效果。

呂廷傑強調，大家的焦點都放在光刻機（微影設備）身上，卻忽略華為在先進製程上取得非常重要進展，這些都是值得關注的。因為先進製程晶片流片的良率直接決定其商用價值，如果成本太高，商用價值會大打折扣。