勞動部基本工資審議委員會今拍板，明年基本工資調整月薪將從2萬6400元調至2萬7470元，調升1070元、調幅4.05％。最低薪資調整後，健保投保金額也調整，包含被保險人及眷屬在內，預計將有825萬人受影響，其中793萬人每月要多繳17元保費，32萬人每月少繳2元，而健保則會增加52億元的收入。而近日就有一份最新的民調指出，對於明年基本工資調整月薪將從2萬6400元調至2萬7470元，有64％的網友表示「搞不好物價又漲」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》8日對於「審議委員會今決議，基本工資月薪調高到2萬7470元、時薪183元，請問你滿意嗎？」進行網路民調，截至8日晚間23時止，已有2萬人參與投票，有9％的網友表示「滿意，合乎預期」、有23％的網友則覺得「不滿意，不如預期」、有64％的網友表示「難判斷，搞不好物價又漲」，另有4％的網友表示「沒意見」。

而參與該份民調投票的網友都紛紛表示，「如果市場經濟成長當然調薪很好，可現在是傳說中的20年來經濟最好，調薪下去物價肯定漲，苦了那些領3萬多4萬多的勞工」、「基本薪資是基本薪資，保障最低所得沒錯，但市場上大概70％的人領的不是前半段也不是底薪，可能在30000至50000之間徘徊，面對通膨問題還是一樣難受，企業不加薪但政府的調薪也不會影響他們」、「台灣的稅制一直有很大的問題...這不是基本薪資多少的問題，治標不治本」。