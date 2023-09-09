超思資本額僅50萬元，卻能墊付上億元款項，進口逾8000顆巴西蛋，農業部長陳吉仲日前公布合約內容，卻引發外界更多質疑。前立委沈富雄表示，陳吉仲非常可能成為民進黨選舉一個很大的破口。

沈富雄8日在政論節目《少康戰情室》中表示，他常常覺得一個政權如果執政過久，除了這整個結構會貪汙、還有烏漆抹黑的事情以外，怪人會出來、怪事也特別多。

沈富雄舉例說，對民進黨選舉而言，陳吉仲非常可能成為一個很大的破口。但為什麼陳吉仲坐在那個位置屹立不搖，而且還可以升上去當部長。比如這個超思，大家都覺得奇怪，像卜蜂等很多很大的蛋商都沒份，怎麼偏偏是超思。

另外，沈富雄也指出，海外獨派最喜歡、最崇拜的是旅美教授翁達瑞。翁達瑞意識形態強，沒有道理的事情，到他眼中都變成綠的，所以翁達瑞罵高嘉瑜，跟他搭配修理民進黨，沈富雄反問，「我幾時跟高嘉瑜搭配過？」

沈富雄接著表示，翁達瑞最近的節奏，就是說新竹市把那個棒球場的土，送去給美國大聯盟驗，所以大聯盟介入台灣的選舉。讓他不禁說，怪事一大堆，政黨輪替，就能將這些怪人送走。