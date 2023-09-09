每個人的生活離不開「吃喝拉撒睡」。很多人對於解大便之後到底該如何清潔頗感困擾。英國《每日郵報》7日彙整專家忠告提出實用建議，供大家自我檢視到底哪些環節做對了，哪些環節有問題。此外，衛生紙大廠調查後建議，正常排便情況下，至少用7張衛生紙清潔就算足夠。

首先，清潔肛門時的方向務必「由前往後」，可以有效避免尿路感染，對女性尤其重要，因為女性的尿道比男性的短，細菌更容易進入膀胱。美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）指出，大多數泌尿道感染是由直腸、肛門周圍的細菌引起，因此，清潔擦拭肛門時要盡可能避免靠近尿道口。

哈佛醫學院的醫師強調，清潔肛門務必「溫柔以對」，切莫用力摩擦或擦洗，尤其別用肥皂或其他皮膚清潔劑，這反而會讓肛門產生搔癢感。美國衛生紙主流品牌Cottonelle調查發現，一般人排便之後至少用7張衛生紙清潔肛門就夠了。專家建議使用強韌、吸水性強、柔軟的衛生紙清潔肛門，而且不能過度或太用力擦拭，太薄或太粗糙的廁紙也會害得肛門發癢。

到底該站著還是坐著清潔肛門也是熱議話題之一，而且意見歧。Cottonelle公司認為，兩者各有好處。坐著清潔肛門有助「維護臀部衛生」，兩側臀部保持距離，較能避免彼此沾染髒東西，易於清潔。站著清潔肛門的好處在於「手部遠離馬桶」，這點在使用公共廁所時尤其重要，臀部或大腿也比較不會意外碰到髒了的衛生紙。不過相關民調顯示，喜歡坐著擦屁股的人比較多，男性也不例外。美國《男性健康》（Men's Health）雜誌一項調查指出，3000多名受訪者65%上完大號是坐著清潔肛門，35%選擇站姿。

專家建議，要是拉肚子，最好使用無添加香味的嬰兒濕巾，以免增加對肛門周圍的刺激，也能保持清潔。