象牙海岸歸化前鋒安以恩8日在高雄國家體育場，上演代表中華男足出賽的處女秀，雖然沒能取得進球，但英籍教頭懷特（Gary White）盛讚安以恩把中華隊的攻擊拉升到另一個層次，「我覺得菲律賓球員看他持球都有些害怕！」甚至轉述希臘籍門將教練帕加尼亞斯（Konstantinos Paganias）的看法：「安以恩的水準能在歐洲踢球。」

受到港都滂沱大雨的影響，雙方球員要控球都不容易，安以恩仍在天氣、場地劣勢下展現牽制力，不論是爭頂接應長傳、前場就地反搶，還是與隊友傳球配合，下半場一次突襲殺入左側禁區起腳射門，更是險些洞穿菲律賓大門，可惜被效力英甲球隊的客隊門將恩瑟瑞奇（Neil Etheridge）封住角度，以毫釐之差旋出界外，亮眼首秀就差一顆進球。

「你可以看到安以恩今天展現的水準，他的持球、他的盤帶，把中華隊的攻擊帶到不同的層級。」懷特如是說。

安以恩則說，對自己的處女秀表現還算滿意，「教練要我拿球牽制對手防線，我獲得了一些好的破門機會可惜沒有把握住。在第1場的所有壓力之下，我對自己和隊友表現感到開心。」

對於帕加尼亞斯認為他可以立足歐洲的肯定，安以恩則笑說：「他的確是這樣跟我說，要我去他在瑞典的俱樂部踢球。再看看吧，現在八字還沒一撇呢。」