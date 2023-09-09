王心凌寵粉無極限，為了回饋歌迷的支持，特別舉辦「I want more Cyndi 王心凌VIP Soundcheck Party」活動，Hit Fm聯播網也為王心凌演唱會造勢，獨家進行專屬王心凌的大型甜蜜展示空間，準備讓粉絲一飽眼福。

「I want more Cyndi 王心凌 VIP Soundcheck Party」活動將於9月11日星期一開始，為期七天，至9月17日結束，地點就在Hit Fm聯播網，幸運歌迷透過獨家在Hit Fm展出的「王心凌BITE BACK裸視互動扭蛋機」，將有機會抽中9月23日的首場「SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」正式開始前，搶先進入台北小巨蛋觀賞王心凌彩排，是相當寵粉的難得機會。王心凌表示：「3D扭蛋機超級酷的，祝福大家人品爆發，可以抽中VIP PASS！我在小巨蛋等你們唷。」

Hit Fm展示空間的「王心凌BITE BACK裸視互動扭蛋機」是王心凌以首位歌手身分，結合全新研發之「3D互動扭蛋機」，讓粉絲在演唱會跟新專輯推出前可以盡情跟偶像透過多媒體互動，王心凌的「全糖風暴」多元宇宙就在眼前，彷彿親手捕捉到轉蛋內的多重互動。不僅如此，扭蛋機還有王心凌精心安排的超驚喜彩蛋，她在準備了「稀有Cyndi美圖閃卡」，只有幸運的粉絲才能抽中珍藏。另外王心凌也再釋出尚未曝光的時尚美照，是在〈BITE BACK〉MV 中出現的大器閃銀削肩時尚服裝，閃耀光芒稱霸全場，令人目不轉睛。