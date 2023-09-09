K6劉家凱在新歌MV中化身拳擊手，被打到滿臉鮮血。（凱開而彈提供）

K6劉家凱本月推出全新單曲〈一無是處的人生〉，更是這張專輯的同名主題曲。歌曲搭檔台越混血饒舌歌手桃子A1J，寫下人生在極其低潮之時所奮力揮出的反擊之拳，MV中K6化身拳擊手，過程不斷挨揍、撂倒在地超過100次，一張帥臉更不計形象的被化上傷妝腫成豬頭，讓K6笑說：「討厭我或想揍我的人，看這支MV可以滿足慾望。」

此次MV由談宗藩與陳珊妮共同執導，劇情中K6打著赤膊並且扮演一名死不服輸的拳擊手，儘管不斷被對手打倒，甚至被打得頭破血流，卻仍一再站起，堅決不認輸，看來既慘烈又悲壯。為了拍攝，K6為此在兩個月內密集接受拳擊訓練，還看拳擊電影觀摩，笑說：「應該是愛上這個過程中的自己了。」

在學習拳擊時，K6提到有個「閃避動作」(Slid)，要在閃避時同時也要前進帶給對方壓迫感，就算退後也要出拳，讓他從拳擊中體悟人生，甚至在練完拳擊後常反問自己「多少次是用退縮來回應這個世界？」也告訴自己：「不想輸，就只能把對方打倒。」多了一些不同的角度面對世界，用看似後退的態度默默前進。