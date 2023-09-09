中華男足8日對菲律賓祭出歸化安以恩＋混血岳明峰的全新鋒線組合，對本土球員也產生良性競爭，重返國家隊的「台灣莫德里奇」温智豪上半場屢屢飛鏟解圍，下半場補時更以精準長傳「布局」絕平進球，就是不想輕易讓出自己的位置。

「我想證明在Gary 的先發名單裡，還能有我的位置。」温智豪坦言離開中甲回到台灣，受到訓練及比賽強度影響，自己的競技水準確實有所下降，但怎麼樣都要爭一口氣，「要是下半場傳給饅頭（高偉傑）那球也進，就更完美了！」

中華隊英籍教頭懷特（Gary White）此役嘗試讓安以恩與岳明峰（Miguel Sandberg）組成雙箭頭，表現相當不錯，但上半場兩人相距太遠，無法發揮效果，下半場讓安以恩打箭頭，岳明峰後撤為攻擊中場，加上左邊換上高偉傑提升衝擊力，逐漸扭轉上半場進攻劣勢。

懷特相當滿意手上的進攻武器，除了安以恩、岳明峰，也盛讚終場前替補上陣的游耀興，展現出他期待的攻擊渴望，使菲律賓替補後衛李納雷斯（Enrique Linares）被紅牌罰下，為中華隊補時絕平甚至差點逆轉勝，奠定了絕佳基礎。

懷特也肯定中華隊球員在場上的多面性，6月踢前鋒的陳昭安此役擔任右後衛，主踢右後衛的白劭宇則在右中場位置讓中華隊突圍，中後衛陳威全於補時階段壓上前場並送出絕平助攻，懷特稱讚他踢得「像個10號球員」。加上門神潘文傑一如既往的屢屢救險，成就懷特口中這場「屬於男子漢的比賽」。

「就算最後是0比1輸球，我也能夠接受，因為我們一直沒讓對手攻入第2球。」懷特強調，菲律賓有很多具旅歐經驗跟現役東南亞聯賽職業球員，本來就知道是場硬仗，「但我的球員都是戰士，非常有信心，完全相信這個團隊，落後時也不會把頭低下，永遠不會放棄，不論技術面、戰術面都做得非常好。」