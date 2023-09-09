前美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天宣布，她將尋求競選連任國會代表。

83歲的民主黨籍裴洛西在社群媒體X發文指出，美國需要「向世界展現我們的旗幟仍然在那裡，所有人都享有自由和正義」。

她在文中表示：「這是我將競選連任的原因…希望我能獲得你們的支持。」

法新社報導，裴洛西宣布競選連任，可能加劇美國有關政治階層老齡化的爭論。

美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）現年81歲，他最近兩度似乎無法在記者面前說話而引發關注。

目前有3名美國聯邦參議員年齡較麥康奈年長，包括89歲的共和黨籍參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）和90歲的民主黨籍參議員范士丹（Dianne Feinstein）。

另有24名參議員年齡在70歲或以上。

裴洛西是美國首位眾院女性議長，於去年11月卸下議長職務。（譯者：徐睿承）1120909