台灣網球名將謝淑薇與中國選手王欣瑜搭檔，今天在美網女雙準決賽以1比6、6比7（4比7）敗陣，大滿貫16連勝中斷，無緣3連冠，但打進4強仍是生涯美網女雙最佳成績。

謝淑薇今年接連拿下法國網球公開賽、溫布頓網球錦標賽女雙冠軍，美國網球公開賽與21歲的王欣瑜攜手，名列第8種子，連過4關後，準決賽迎戰第16種子、加拿大的達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與紐西蘭的羅特利夫（Erin Routliffe）。

兩人此役被對手積極搶攻壓制，一發得分率僅42%，以致7度遭破發，加上對手戰術奏效，謝淑薇在網前缺乏發揮機會，與王欣瑜這對「海峽組合」一開賽就陷入苦戰。

首盤謝淑薇與王欣瑜3個發球局都被破，這3局總共只拿2分，不到半小時就以1比6先輸一盤。

第2盤雙方激戰逾1小時，分別4度破發，逼入「搶七」。在關鍵的決勝局，王欣瑜以雙發失誤丟掉首分，對方之後雖「回贈」2次雙誤，謝淑薇也打出一記漂亮直線致勝球，但「海峽組合」在對方猛攻下難以施展手腳，以4比7輸掉決勝局。

羅特利夫第2盤發球出問題，屢屢雙誤，謝淑薇與王欣瑜卻難以一鼓作氣力壓對手，全場20個破發點只拿下5個，破發成功率僅25%，遠低於對手的78%，成為敗戰關鍵。

謝淑薇因傷休養18個月後於4月復出，法網與王欣瑜搭檔、溫網與捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）搭檔，都拿下冠軍。

謝淑薇曾6度拿下大滿貫女雙冠軍，都在法網、溫網。今天兵敗美網女雙準決賽，無緣生涯首度闖進決賽，大滿貫女雙16連勝中斷，3連冠夢碎，但本屆成績仍追平2012年美網女雙止步4強的個人最佳表現。

本屆美網開打前，37歲的謝淑薇世界雙打排名第9，如拿下美網女雙冠軍，她可一舉重返雙打球后寶座。如今，新的世界雙打球后將換成謝淑薇與王欣瑜在8強賽事擊敗的美國組合高夫（Coco Gauff）、皮古拉（Jessica Pegula），謝淑薇則升至第6。（編輯：徐睿承）1120909