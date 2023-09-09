氣象局凌晨針對台中以南8縣市發布大雨特報，其中台南已經下了跨夜豪雨。(圖／氣象局)

受到西側低壓帶持續影響，連日來台灣除了北部地區外，持續降下大雨，氣象局9日凌晨針對台中以南的中南部8縣市發布大雨特報，時間將持續至白天，其中台南高雄連日來苦不堪言，淹水退了又淹，不斷循環。

受到低壓帶影響，氣象局9日凌晨針對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島發布大雨特報，其中台南市自昨(8日)晚間起就下起豪雨，氣象局示警，彰化以南及南投地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方及落石。

近日中南部午後暴雨不斷，且時間拉得相當長，高雄8日下午強降雨導致多地出現淹水災情。到了晚上則換成台南強降雨，導致多條道路、地下道緊急封閉，午夜零點過後大雨仍持續不斷，居民根本不敢安心睡覺。

至於南海上空出現了熱帶擾動(91W)，氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，該擾動可算是海葵消散後的「殘骸」重新聚集起來，預估今天開始進入台灣海峽，將會影響台灣周末降雨情形。論壇指出，該熱帶擾動有機會成為熱帶性低氣壓，但增強為颱風的機率微乎其微。