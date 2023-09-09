國民黨總統候選人侯友宜日前提出「80歲以上長者免巴氏量表」政見，行政院也跟進，將放寬家庭看護移工的申請門檻。實踐大學教授江岷欽表示，免巴氏量表，年齡可以再年輕一點，比如75歲以上的民眾，不是每一個人都像前立委沈富雄一樣有錢，甚至現在還能生小孩，很厲害。沈富雄神回說，「我如果還能生小孩，我會去送DNA鑑定，證明沒有偷雞摸狗」，引發眾人一陣爆笑。

江岷欽8日在政論節目《少康戰情室》中表示，侯友宜的政策方向是對的，可是力道不夠。比如80歲免巴氏量表，由於國人的平均餘命是81.75歲，所以力道可以再加大一點，不要那麼客氣、那麼保守。

江岷欽接著指出，免巴氏量表，當然年齡可以再年輕一點，75歲以上有6.7%，大約有156萬1400人，通常這樣的老人家，不是每一個人都像沈富雄一樣有錢，早上4點就起床，6點到小巨蛋，7點開始做瑜伽，他的朋友看到嚇一跳，人家是「廉頗老矣，尚能飯否」；沈富雄是「大老不老，尚能生否」，他現在還能生小孩，很厲害。

沈富雄回應表示，「我如果還能生小孩，我會去送DNA鑑定，證明沒有偷雞摸狗」。此話一出，引發眾人一陣爆笑。

江岷欽更點出，侯友宜提出 65歲以上排富免繳健保費，其實也不夠，一個月大概少繳600元到700元，因為65歲以上對侯友宜本來就比較友善，在民調支持度原本也比較高，因此這算是同溫層的加溫和鞏固。