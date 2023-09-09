美股今天溫和收高，結束交易平淡的一週，蘋果（Apple）股價上揚。
道瓊工業指數終場上漲75.86點，或0.22%，收在34576.59點。
標準普爾500指數上漲6.35點，或0.14%，收在4457.49點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲12.70點，或0.09%，收在13761.53點。
費城半導體指數下跌16.118點，或0.45%，收在3565.993點。（譯者：徐睿承）1120909
美股今天溫和收高，結束交易平淡的一週，蘋果（Apple）股價上揚。
道瓊工業指數終場上漲75.86點，或0.22%，收在34576.59點。
標準普爾500指數上漲6.35點，或0.14%，收在4457.49點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲12.70點，或0.09%，收在13761.53點。
費城半導體指數下跌16.118點，或0.45%，收在3565.993點。（譯者：徐睿承）1120909
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