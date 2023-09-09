如果你以為日式餐廳只有一種面貌，那可就錯了！在這一年來新開幕的店家中，記者精選了4家各具特色卻都蘊含日式元素的話題餐廳，饕客不妨趕快收藏。

今年5月，台北東區巷弄內悄悄進駐一家門面極簡低調的小店，沒想到裡頭賣的竟然是美國流行的板前日式手卷料理！店名源自日本人打招呼用語「おはようございます（Ohayo gozaimasu）」口語說法的「OSSU Handroll &Bar」，一入店便可感受到服務人員充滿朝氣的問候，雖然這裡採套餐形式提供隨季節調整、以海鮮為主的tasting menu，但客人不用像品嘗fine dining一樣拘束，還可以在ㄇ字型吧台座位看主廚現做手卷。兩位品牌創辦人毛加恩（James）與施振邦（Parkson）都有外國成長背景、致力將美式風格餐飲引進台灣，在這裡用餐不僅氛圍輕鬆，料理也有著美國多元文化加上和風元素的碰撞，帶來跳脫傳統的體驗。

做為套餐首道的「SEARED PEPPER TUNA」，具有胡椒辛香與清爽柚香，正適合打開味蕾。（圖／林士傑攝）

調味充滿南洋風情的「COCONUT CURRY SHRIMP ROLL」（左）、搭配酪梨與肥美鰻魚的「UNAGI & AVOCADO ROLL」。（圖／林士傑攝）

tasting menu包括5款手卷、3款小點，以及不定期更換的當日甜點，此季以「SEARED PEPPER TUNA」揭開序幕，以略微炙燒過的鮪魚搭配秋意十足的柚子松露醋，再點綴微辣芥末醬開啟味蕾；接續的「CHILI SCALLOP ROLL」則用海苔將蒜香辣油美乃滋與北海道干貝包裹住；「COCONUTCURRY SHRIMP ROLL」以酥炸白蝦沾覆微辣的綠咖哩，並以紫蘇醬帶來一絲清爽；「CRISPYRICE TUNA」則利用外酥內香的脆米，加上鮮嫩辣鮪魚、酪梨與蝦卵，呈現多層次口感；「UNI ROLL」使用滑口濃郁的北海道海膽搭配特製醬油與芥末，並以紫蘇葉天婦羅增添酥脆；再來一道看似樸實的「CHICKEN KARAGE」，以蒜香美乃滋和浸泡過柚子汁的西瓜，為炸雞起到涮嘴又解膩的作用，讓人忍不住想敲碗單點；甜點前的最後兩捲手卷「TORO ROLL」與「UNAGI & AVOCADO ROLL」，都以甘甜的日本澤庵（醃蘿蔔），分別搭配紫蘇葉與酪梨，用以平衡入口即化的鮪魚腹肉和油脂豐富的醬燒鰻。

以去骨雞腿肉薄炸的「CHICKEN KARAGE」，可先沾取蒜香美乃滋入口、再搭配一塊清爽的柚香西瓜，呈現鹹甜交織的新食趣。（圖／林士傑攝）

店內現僅開放1樓16席座位，上頭的綠色布簾裝飾發想自手卷料理使用的海苔。（圖／林士傑攝）

最後建議不妨再試試目前唯一以單點形式供應的「OSSU ROLL」，此款招牌手卷將日本A5和牛與鴨肝以噴槍炙燒，飄散出迷人油脂香氣，再豪氣搭配新鮮鮪魚腹、海膽與魚子醬，點綴上金箔更顯奢華，彷彿以一曲豪華海陸樂章作結。店長Eddie提到，每季菜單都會依據時令海鮮與顧客反應發想，例如第一季蝦蟹類較多，考慮到過敏族群，這一季便做出相應調整，目前客群雖以年輕人居多，但也曾碰過一對70多歲的台南老夫妻特地造訪，想來輕鬆的氛圍加上不拘泥框架的創意料理，也成為大家想嘗鮮的理由。

走時尚極簡風的OSSU門面沒有明顯招牌，一不小心便容易錯過。（圖／林士傑攝）

OSSU

電話：（02）2777-1003

地址：台北市大安區敦化南路一段233巷58號

營業時間：採場次預約制，週一至週四19：00一場，週五至週日17：30、19：30各一場

線上訂位：https://inline.app/booking/Reservations/Ossu

備註：tasting menu每位1,980元，每人低消1份套餐，內用需加10%服務費，用餐限時90分鐘

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