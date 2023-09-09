在說故事之前，先聽聽故事該怎麼說，建立共感、找到認同、構築關連，然後，將別人的故事，成為自己的故事。

詹懷雲：LACOSTE米色鱷魚圖案大學T、LACOSTE黑棕色塊拼接背心。邱以太：LACOSTE卡其色POLO衫、LACOSTE黑色L字母大學T。（圖／許方正攝）

邱以太形容自己在電影作品《成功補習班》裡面的角色「在人生階段，摸索愛到底是甚麼？喜歡的人到底是不是對的？在愛這件事情上有很多迷茫」，詹懷雲則是「一個活潑、開朗、對這世界充滿好奇、滿腦子想談戀愛的青少年」不同的時空背景、不同的人生經歷，電影討論青春、討論友情、討論愛、討論同性之前的情感，在傳遞這些訊息之前，先聆聽導演藍正龍怎麼說這個故事。

邱以太：「剛開始在看劇本的時候，當然會有一些東西不太理解，就譬如說當時的同志大遊行跟現在遊行，有什麼差別？要表達這些東西會很難嗎？當時會有這些想法，導演也會坐下來慢慢跟我們講說，跟我們講說當時在那個年代他的故事，也會講說他們那時候的年代，大家的想法大概是什麼樣的，我覺得是聽導演講很多他以前的事情，所以才讓我比較好進入角色的想法，然後也比較好進入那個年代。」

詹懷雲：LACOSTE米色鱷魚圖案大學T、LACOSTE黑棕色塊拼接背心、LACOSTE深灰直筒長褲、CONVERSE Chuck Taylor All Star Construct卡其色休閒鞋。（圖／許方正攝）

畢竟電影訴說的年代跟邱以太他們的年紀有些差距，藍正龍把很多的自己，投射到電影中的許多角色裡，要先建立起演員的認同，才能帶著這群年輕人慢慢走進那個過去。

詹懷雲：「我其實就是把自己知道的這些忘掉，就試著去忘掉，不要去想它，重新了解，好像重新認知這一切的世界，導演跟我們聊很多那個時候普遍的人對於同志的看法等等的，包括談戀愛啊，還有就是一些性取向、性行為這些事情，在那個年代是很保守，其實當下聽到的時候是滿驚訝，因為在我小時候，這個事情就已經很正常，在我開始念書的時候，我就已經知道有同志、保險套這些事情，但我就沒有特別去想說我要怎麼去融入這個年代，我就是掏空、然後重新聽一遍老師跟我講什麼、我學什麼。」

邱以太：LACOSTE卡其色POLO衫、LACOSTE黑色L字母大學T、 LACOSTE卡其綠直筒長褲、CONVERSE x ADER ERROR Chuck 70鞋款。（圖／許方正攝）

邱以太回憶當時拿了《成功補習班》三場戲參加試鏡，試完回到家沒多久，就被通知確定接演「程翔」這個角色，自己算是最後加入的，當時怕藍正龍怕得要命（關於這點詹懷雲也認同），因為導演看起來很嚴肅、兇兇的，對於能拿到角色他用「震驚跟意外」來形容，想不到自己的演出會被喜歡，到了現場才發現藍正龍的細心跟溫柔。

電影從演員讀劇本到正式拍攝沒有經過太長時間，很多時候得邊拍邊磨合，一開始詹懷雲跟邱以太甚至不是太熟，隨著藍正龍在拍攝時架構出的現場環境、演員朝夕相處，就在某個瞬間、無意識地進入到故事裡了。

邱以太回憶初期：「拍片時我超緊張，自己會很多小劇場在我心裡，自己嚇自己這樣子，但詹懷雲一直叫我『你不要想那麼多，你已經把你事情做完了，畫面的問題就交給導演去擔心就好』，我做的時候也不會想這些事，做完之後才在想『剛剛是不是沒有做好？』可能處女座就是有一個完美（主義），但是我也不知道所謂的完美是什麼，所以就會一直追求追求不到的東西。」

詹懷雲：LACOSTE米色鱷魚圖案大學T、LACOSTE黑棕色塊拼接背心、LACOSTE深灰直筒長褲。邱以太：LACOSTE卡其色POLO衫、LACOSTE黑色L字母大學T、 LACOSTE卡其綠直筒長褲。（圖／許方正攝）

相較起來，劇中角色性格、經歷不同的詹懷雲就有不同感受，飾演的「張正恆」從頭到尾就是在玩、對事情充滿好奇，扛起了一些安撫邱以太的責任、帶著他去夾娃娃加深感情，詹懷雲透露藍正龍曾說起選他成為「張正恆」的原因：「就是看我的眼神，他喜歡看人跟人交流的時候的眼神，導演覺得我的眼神有經歷過一些事情，眼神像小狗。」

邱以太也是因為「眼神」被藍正龍選中，試鏡時一個在海邊回頭的眼神，確定《成功補習班》找到另一位主演了。

眼睛無法掩飾，眼神可以傳遞很多故事。

邱以太：LACOSTE卡其色POLO衫、LACOSTE黑色L字母大學T、 LACOSTE卡其綠直筒長褲、CONVERSE x ADER ERROR Chuck 70鞋款。詹懷雲：LACOSTE米色鱷魚圖案大學T、LACOSTE黑棕色塊拼接背心、LACOSTE深灰直筒長褲、CONVERSE Chuck Taylor All Star Construct卡其色休閒鞋。（圖／許方正攝）

詹懷雲

生日：8月21日

2014年演出電影《行動代號：孫中山》

2023年演出電視劇《人選之人-造浪者》

邱以太

生日：9月8日

2019年演出電影《下半場》

2022年演出電視劇《仙女姐姐來我家》

詹懷雲、邱以太主演電影《成功補習班》，9月15日口碑場、9月22日全台戲院上映

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