塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天在美國網球公開賽直落三擊敗美國網球選手謝爾頓（Ben Shelton），生涯第10度打進美網決賽。

法新社報導，喬科維奇以6-3、6-2、7-6（7/4）擊退20歲的謝爾頓，在冠軍戰將面對西班牙男網新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）和俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）勝方。（譯者：徐睿承）1120909