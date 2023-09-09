塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天在美國網球公開賽直落三擊敗美國網球選手謝爾頓（Ben Shelton），生涯第10度打進美網決賽。

法新社報導，喬科維奇以6-3、6-2、7-6（7/4）擊退20歲的謝爾頓，在冠軍戰將面對西班牙男網新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）和俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）勝方。（譯者：徐睿承）1120909

喬帥12度闖溫網4強 46度進大滿貫4強平費爸紀錄
G7承諾力挺擊敗俄羅斯 澤倫斯基讚獲安全勝利
世界盃籃賽》華格納兄弟檔逞威 德國擊敗黑馬拉脫維亞進四強
#喬科維奇 #謝爾頓 #擊敗 #生涯第 #10度