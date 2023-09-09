穩定的天氣還要再等等！今天低壓帶持續影響，中南部及東南部不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨，各地午後易有大雷雨伴隨劇烈天氣，類似的天氣將持續至下周二（12日）。早晚天氣逐漸轉涼，今晨北台灣低溫只有20度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，最新歐洲模式模擬顯示，「季風低壓環流」南移的幅度減小，影響台灣的時間延長。

今天至下周二持續受「季風低壓環流」影響，台灣水氣多，各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨，午後易有局部大雷雨發展，伴隨劇烈天氣。

溫度方面，今天早晚氣溫轉涼，約20度出頭，各地氣溫：北部20至31度、中部23至33度、南部23至32度、東部21至32度。

最新模式模擬顯示，下周三至周五（13至15日）季風低壓的水氣減少，中南部午後有局部陣雨或雷雨；北台灣平地天氣趨穩，山區午後仍有局部陣雨。