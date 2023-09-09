新竹縣政府工務處長江良淵及黃姓公務員，涉嫌違反《貪汙治罪條例》等案件，8日遭新竹地檢署向新竹地院聲請羈押禁見。傳檢調在江良淵住處搜出筆記，內容載明大量現金藏匿地點，檢調「按圖索驥」搜出超過千萬現金，檢察官也同步傳喚劉姓、盧姓廠商到案說明，經漏夜召開羈押庭4人均遭羈押禁見。

據了解，檢調7日上午兵分多路且多梯次前往江良淵辦公室及住處搜索，在江的住家搜得1本筆記，上面載明江良淵將來路不明的大筆現金，分別藏匿各處，除了排水管、天花板、抽屜之外，甚至老家衣櫃也藏有大量現金，合計超過千萬元。

今年4月27日竹北豐采520發生鄰近道路坍塌事故，引起全國人民關注，也讓周圍社區人心惶惶，甚至集結抗議要求縣府負起監督責任。

縣府事後調查結果出爐，坍塌原因為道路原路基回填不實、長期土壤流失，以及工地地下室開挖長期抽地下水導致。

事發當天，新竹地檢署檢察官即率隊前往豐采520勘查，縣府工務處也邀集專家成立專案小組，並將全案移送新竹地檢署調查，據了解，檢察官在偵辦竹北豐采520道路坍塌事件時，意外發現江良淵恐與此案有關。兩人並被帶回新竹縣調查站偵訊，並於深夜移往新竹地檢署複訊。

檢方並同步傳喚劉姓、盧姓廠商到案說明，檢察官最後認為江良淵、黃姓公務員、劉姓與盧姓廠商違反《貪汙治罪條例》等罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞，在從昨晚至今間凌晨陸續裁准羈押禁見。

對此新竹縣長楊文科表示，縣府尊重司法調查，希望盡速澄清，毋枉毋縱，公正審理。