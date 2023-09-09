基本工資審議會昨(8日)拍板，明年基本工資月薪達2萬7470元，調幅4.05%比軍公教略高，時薪則調為183元，預計明年1月1日實施。不過，國民黨智庫執行長柯志恩昨對此表示，民進黨執政七年來，「薪水調幅永遠趕不上物價通膨的速度」，貧富差距也達十年新高的6.15倍，這些年政府背棄了年輕人的託付與期待，過去的承諾也一再跳票，「顧青年、挺加薪」他們做不到。

柯志恩在臉書談到，民進黨執政七年來，薪水調幅永遠趕不上物價通膨的速度，貧富差距也達十年新高的6.15倍，低薪、高房租、高失業率無疑讓青年成為最鬱悶的一族。如果說少子化是國安危機，讓國家未來的棟樑失去競爭力，何嘗不是一種國安問題？我們不像民進黨的「國家希望工程」有廣大排場，到了執政末期才想到召集200多位專家學者解決問題，而國民黨總統參選人侯友宜召開「顧青年、挺加薪、抗通膨」記者會，就是要務實的為青年困境提出解方。

柯志恩談到，侯團隊提出包括讓所得淨額56萬以下的受薪階級減半課稅、將扶養12歲以下子女的扣除額提高50％，以及逐步提高基本工資到33000元，都代表著侯宣誓挺青年的決心。她更喊話，這些年政府背棄了年輕人的託付與期待，過去的承諾也一再跳票，「顧青年、挺加薪」他們做不到，是時候換人來改變了！