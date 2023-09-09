28歲錢姓男子疑與人有財務糾紛，本月4日遭人脅迫擄走，警方1個多小時後在鹿草鄉一處產業道路發現錢男，人已死亡無氣息，據到案4名共犯聲稱，死者生前向台南市東山區一間民間放款公司借5萬元，因拖欠多期未還款，疑因此被另一群人活活打死，蘇姓主嫌逃亡4天後，昨(8日)晚間遭緝捕歸案。

據了解，遭逮捕的蘇姓男子以及另一名蘇男都有動手毆打錢姓死者，2人昨晚到案說明，今天將移送嘉義地檢署偵辦。

根據警方初步調查，4日深夜11點多，28歲錢姓男子騎車載女友，行經嘉義縣警察局附近一家火鍋店前，遭3男1女攔車，雙方講了幾句，錢男就被逼迫上車，錢男女友擔心出事，記下車牌後向警方報案。

警方根據錢男手機定位，發現錢男被帶到義竹鄉某處，停留時間約1小時，之後又到鹿草鄉，手機定位發現錢男不停繞路，行徑十分詭異，但等警方在產業道路發現錢男時，他已倒地身亡。

警方據車牌找到擄人的4名嫌犯，其中2人未成年，據到案嫌犯指稱，錢男向經營放款公司的主嫌借5萬元，因未按期還款引發債主不滿，昨先由4人將他帶走，再由另一批人出手「教訓」，沒想到出手太重，錢男當場失去意識，最後被丟包棄屍在偏僻產業道路。

案發後，涉嫌押人的李姓男子、姜姓男子及未成年的1男1女陸續投案，否認動手打錢男，經檢方裁定姜男、李男各以3萬、5萬元交保，2名未成年男女飭回。

檢警6日再逮捕曾姓、丁姓、楊姓男子，其中丁男請回、楊男5萬元交保，認為曾男遭羈押獲准，接著再逮回另名涉案蔡姓嫌犯偵訊。昨晚將2名蘇姓主嫌帶回偵辦。