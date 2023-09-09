薛爾頓是本屆美網頭號重砲手。（美聯社）

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網球天王喬柯維奇（Novak Djokovic）勇闖美網男單決賽，他以直落三6-3、6-2、7-6戰勝地主最後希望薛爾頓（Ben Shelton），打贏之後還故意模仿薛爾頓的「接電話」慶祝動作。20歲的薛爾頓創下本屆最快火球的紀錄（時速239公里），他打贏對手之後會做出接電話再掛掉的動作，整套被喬柯維奇學起來嘲笑。

美國網友批評喬柯維奇驕傲自大，令人難以忍受。同時也有人認為太驕傲的是薛爾頓，畢竟喬柯維奇是網壇傳奇人物，薛爾頓比起來還是菜鳥而已。難道只許地主薛爾頓挑釁對手，堂堂喬柯維奇就不行？

喬柯維奇在美網憋了好幾年的悶氣，他2020年誤傷接球人員而遭判失格，後來2021、2022年都因為疫苗問題無法入境美國。這些事說起來都是喬帥自己的問題比較大，但這次他一路過關斬將，從現場觀眾的熱烈反應看來，球迷還是挺想念他。

“Hey, I’m calling to book my spot in the @usopen round of 16.”



- @BenShelton, probably pic.twitter.com/B2wJxLw71z — Gators Men's Tennis (@GatorsMTN) September 1, 2023

薛爾頓的暴力發球依然暴力，此戰居然打出時速230公里的「二發」，創下本屆最快速的第二發紀錄。通常第一次發球沒進，第二發就不會冒險用火球了，但是對付喬柯維奇這種強敵還是只能拚了。然而喬帥是有名的接發球高手，薛爾頓此戰僅有5發Ace（喬柯維奇也是5發），薛爾頓的第一發勝率僅60%，喬柯維奇為83%。