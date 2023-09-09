基泰建設位在台北市大直街的工地，因施工疏失導致周邊公寓塌陷、傾斜。有網友好奇，上內政部實價登錄網站一查，發現當地最新一筆交易在去年12月下旬，總價1587萬元，「這下房子沒了，房貸還要繼續繳」。

根據實價登錄資料，大直街某受災戶屋齡42年，最新交易為去年12月，以低於市價的每坪24.4萬元成交，總價1587萬元，因備註「親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易」，所以賣得便宜。

另外日期較近的兩筆，一筆是去年12月購入，單價63.9萬元、總價2450萬元；另一筆去年7月成交，單價74.4萬元、總價2528萬元。這兩棟房屋皆為3房2廳2衛格局，門牌地址都在94巷1弄。

「現在房子倒了，是不是欲哭無淚？房貸還要繼續繳嗎」，網友好奇受災戶若背負房貸，遇到這種狀況該怎麼辦？「所以我都勸親友不要買房，發生什麼事房子又帶不走」、「邊繳房貸邊租房嗎」、「簡單講就是倒楣，不可能賠你市價」、「值錢的是地，不是房」。