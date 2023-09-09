1991年10月出生的「小予」陳玟予，是無名小站的人氣網美，16歲就有400萬粉絲；多年過去，小予成為服飾網拍老闆，近期開出徵才資訊「26K起、享勞健保」遭酸小氣、難怪能買兩房及保時捷；對此，小予親自發文回應。

有網友在Dcard上以標題「網美品牌員工薪水也太低⋯」發文，貼出小予經營的服飾品牌徵才資訊，全職倉管人員月薪26400元起、享勞健保、工作時間為早上8時到下午5時，周休二日、見紅就休，上班地點在台中市北區，工作內容有管理庫存、擺放倉庫貨品、定期盤點、商品品檢、進出貨及寄貨作業等等，需要熟悉基本Excel、Word操作，耐久站、能獨立搬運重物，強調「這不是一份簡單的工作，謝絕動作慢、不耐操」。

小予的徵才資訊被D卡網友批評薪資太低。(圖/品牌IG)

原PO看到薪水僅26400元起嚇到不行，因為她認為該品牌的販售商品價格都偏高，感嘆：「小予最近也買了兩間房，對員工是不是太小氣了點⋯但會去上班應徵的應該是粉絲居多吧？」不少網友都滿認同原PO，留言開酸：「自己說不是一份輕鬆簡單的工作，然後26400起」、「『享』勞健保XD」、「真的扯，自己賺一堆，對員工超級小氣」、「她衣服價格那樣，開這種薪水，難怪可以換車買房」、「這種品牌跟網美真的該抵制」、「兩萬六我寧願去搖飲料」，還有一名自稱原本是小予粉絲的網友表示，本來每次都會買該品牌的衣服，後來越來越覺得小予把粉絲當盤子，「衣服質量對不上價格，再看到這個低薪…真的覺得她身上隨便一雙鞋（roger vivier、dior、chanel）都超過這個價錢，很失望。」

面對爭議，小予在IG限時動態回應，強調2023年正職基本底薪26400元（註：明年基本工資27470元），她旗下的正職員工沒有人領過26400元而已，「更不用說正職的年終獎金等，完完全全看你個人的工作能力」；至於享勞健保的部分，小予承認不夠細心，應該是「含勞健保」，虛心接受批評。

最後，小予說目前十幾個員工幾乎從公司開業以來就在的，本來她認為沒必要回應，但小幫手有點走心，覺得努力、用心都被嘴沒了，所以她才覺得得出面說明，避免網友越講越離題，之後不再回應。