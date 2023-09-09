疫情趨緩解封後，民眾一窩蜂出國旅遊，不過有網友發現，飛機剛降落還在滑行，就有乘客已經起身要開行李櫃，當場被空姐制止，他好奇問「只有台灣人下飛機這麼急嗎？」許多網友都有同感，「繫安全帶信號燈還沒熄滅就一堆人解安全帶」；也有網友認為是搭公車養成的習慣，「司機不等人，不趕快站到門邊就過站了。」

一名網友在批踢踢發文表示，昨天傍晚搭飛機回台灣，飛機剛降落還在滑行，有人突然站起來要開行李櫃，當場被空姐阻止；飛機停止後，全部人同時起身、急著開行李櫃拿東西，機門還沒打開，大家就已經站著排隊了。

原PO好奇問「只有台灣人下飛機這麼急的嗎？」網友看了都有同感，「尤其是飛回台灣的航班特別容易」、「對！我看到都是台灣人在急急急」、「而且剛降落就有人迫不及待開始講手機」、「急著衝下機然後在走道上慢慢走」、「在那裡搶第一，結果還不是在行李盤那邊等。」

也有網友認為不只台灣人性子急，「很多外國人也是」、「全世界都這樣」。還有人分析可能是乘客把搭公車的習慣帶到飛機上，「以前公車養成的習慣，不趕快站門邊下一站就pass了。」