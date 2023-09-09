新華社9日報導，中國常駐聯合國副代表耿爽美東時間8日在安理會審議烏克蘭問題時發言，呼籲國際社會推動停火止戰。

耿爽說，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的，始終認為各國主權、領土完整都應得到維護，《聯合國憲章》宗旨和原則都應得到遵守，各方合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持。

耿爽指出，目前，烏克蘭危機仍在延宕，地面局勢依然緊張，外溢影響加速蔓延。安理會應當增強責任感和緊迫感，找到早日實現停火止戰、恢復和平的方法，應優先用好《憲章》賦予的斡旋調解工具，推動各類和平倡議的落實，真正發揮國際集體安全機制核心的作用。

耿爽表示，烏克蘭危機有著錯綜複雜的成因，解決起來不可能一蹴而就，需要各方共同努力。無論困難有多大，政治解決的大門都不能關上，止戰促談的努力都不能鬆懈，外交談判的進程都不能停滯。中方願加強與各方對話溝通，繼續為推動烏克蘭危機政治解決作出建設性努力。