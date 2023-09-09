基本工資審議委員會昨（8）日決議，每月基本工資從26400元調整到27470元，小時基本工資從176元調整為183元，從明年1月開始生效，這也是總統蔡英文任內第8次調漲。蔡自豪表示「當勞工朋友的後盾，共享經濟成長的果實」。然而國人多不買帳，怒轟「沒有解決通膨問題」。

蔡英文昨（8）日在臉書發文指出，此次調漲基本薪資，是她任內，連續8年調升基本工資，會盡力落實照顧基層勞工的承諾，也達成年年調升基本工資的目標。

除此之外，蔡英文還強調，除了調升基本工資，過去7年多來，政府也積極調整台灣的經貿體質讓台灣在三年疫情和疫後全球經濟放緩的挑戰下，經濟依然穩健成長，從2016年到2022年，台灣平均經濟成長率是百分之3.4，高於全球平均；而這也是全體台灣人民共同打拚的成果。

蔡英文還提及其他政策表現，稱她希望讓全民共享經濟成長的果實，也讓廣大勞工和年輕朋友，得到更完善的支持。因此，從今年初開始，我們善用疫後特別條例預算，幫助中小企業升級轉型。每年減免私立大專學雜費3.5萬元，也將在明年2月的新學期實施，高中職也將全面免學費。

然而對於蔡英文自豪調漲基本工資，多數網友皆相當不滿，留言怒轟「房價也是連續調升耶，海勝基本工資漲幅」、「講鬼話嗎」、「給4%的錢也買不起漲10%物價有用嗎？解決根本才是最重要的」、「民進黨一直沒有解決通膨問題」、「對比現在的物價，呵呵」、「『通貨膨脹』一定會發生，反而害了弱勢」、「怎麼沒有說到物價也有漲！」