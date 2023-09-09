新竹地檢署指揮縣調站調查縣府工務處長江良淵及承辦豐采520建案黃姓承辦人，涉嫌違反貪汙治罪條例等案，8日向新竹地院聲請羈押禁見，傳出檢調在江良淵住處搜出載明大量現金藏匿地點的筆記，搜出1千萬現金，在劉姓、盧姓廠商及劉員分別遭羈押禁見後，9日晨凌2時時許江也被羈押禁見。

4月27日竹北豐采520發生鄰近道路坍塌事件 ，因有特斯拉轎車陷落坑洞，引起社會關注，周圍社區人心惶惶，要求縣府負起監督責任，縣府工務處邀集專家成立專案小組，7月調查結果出爐，坍塌原因為道路原路基回填不實、長期土壤流失及工地地下室開挖長期抽地下水導致。

由於豐采520土地周邊是第5次發生道路塌陷意外，事發當天，縣長楊文科要求全案移送新竹地檢署，檢察官當天也到豐采520。據了解，檢察官在偵辦竹北豐采520道路坍塌事件時，意外發現江良淵恐與此案有關。

檢調7日兵分多路且前往縣府工務處江良淵辦公室及新竹住處搜索，在江的住家搜得一本筆記，上面載明江把將來路不明的大筆現金，分別藏匿到台中住處，在陽台排水管、天花板、抽屜外，甚至老家衣櫃也藏有大量現金，合計有1千多萬元。

江良淵和黃姓承辦人被帶到新竹縣調查站偵訊，檢方同時傳喚劉姓、盧姓廠商到案說明，送送檢方進行複訊後，檢方認為江良淵、黃員、劉姓與盧姓廠商違反貪汙治罪條例等罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞，8日凌晨2時45分向新竹地方法院聲請羈押禁見。

羈押庭在8日晚7點半開始，檢方派出3名檢察官論告，劉姓、盧姓建商及劉員先後准押禁見，江良淵9日凌晨2時許被法官裁定准押禁見。