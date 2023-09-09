檢調偵辦竹北豐采520建案天坑案槓上開花，已將縣府工務處長江良淵及黃姓公務員、兩名廠商依涉嫌違反《貪汙治罪條例》等案件羈家禁見。據了解，原本檢調人員指示前往江的辦公室及住處搜索相關事證，未料卻在保險櫃找到紀錄匯款藏放地點的筆記本，被暱稱為「藏寶圖」，接著按圖索驥，在住處陽台排水管、台中老家、父母家等地搜出千萬現金，藏錢處之多，讓檢調人員相當意外。

據了解，檢調人員在保險櫃找藏寶圖後，依序在陽台排水管內，挖出沾滿泥土的百萬現金，接著前往江良淵台中老家、父母家中，又搜出用塑膠袋裝好的小包裝現金。。

檢調人員懷疑，在今年4月27日竹北豐采520發生鄰近道路坍塌事故，事發當天，新竹地檢署檢察官即率隊前往豐采520勘查，縣府工務處也邀集專家成立專案小組，並將全案移送新竹地檢署調查，這時江良淵恐早已開始警覺，並倉促的四處藏錢。

據了解，檢調7日上午兵分多路且多梯次前往江良淵辦公室及住處搜索，在江的住家搜得1本筆記，上面載明江良淵將來路不明的大筆現金，分別藏匿各處，除了排水管、天花板、抽屜之外，甚至老家衣櫃也藏有大量現金，合計超過千萬元。

檢察官在偵辦竹北豐采520道路坍塌事件後，意外發現江良淵恐與此案有關。果然在江良淵住處搜出筆記，內容載明大量現金藏匿地點，檢調「按圖索驥」搜出超過千萬現金，檢察官也同步傳喚劉姓、盧姓廠商到案說明，經漏夜召開羈押庭4人均遭羈押禁見。