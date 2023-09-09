基泰建設的豪宅建案「基泰大直」因施工不慎，導致隔壁大直街94巷民宅承受不住壓力下沉，一樓直接變成地下室，緊急撤離上百住戶，不過好在這起重大工安意外無人傷亡，對此，藝人楊皓如發聲替這些受災戶抱不平。

北市大直街基泰建設的都更建案，疑工程疏失導致周邊地層下陷，附近38棟民眾住戶被迫緊急疏散，估計約454人無家可歸，只能棲身於政府安排的旅館，對此，藝人楊皓如轉發相關報導，不免質疑：「大直樓塌非常扯，台北市到底還有多少這樣危機四伏的老房子、新建案」，接著怒斥：「我們要用一坪一百萬去買它? 噢抱歉，大直新建案的預售價是一坪150萬」。

楊皓如質疑台北市還有多少危機四伏的老房子及建案。（圖／楊皓如臉書）

對此，網友也大有同感，紛紛留言：「居民都嚇死了，附近還有人敢住嗎」、「有此類問題我都不抱怨了，一律建議移民」、「現在大家在玩踢皮球的遊戲了」、「其實老房很安全，危險的是施工品質跟監管部門」、「很扯，還發生在房價貴貴的台北市⋯不敢相信」、「這幾年大樓一棟一棟蓋，真的很密集，真的不會怎麼樣嗎」、「北市的所有建案全部停工吧」。

這起工安事故爆發後，讓網友好奇發問：「台灣那個縣市地質最好，住著最安全」，在網路上引起熱烈討論，根據「台灣地質知識服務網」資料顯示，全泰地質最好的地方是桃園，尤其以青埔地質最硬，加上又是紅土層，不易發生土壤液化，因此蓋房子可以說是最穩固。