京族靠海為生，「高蹺撈蝦」是京族古老而獨特的撈捕海蝦方式。（朱紹聖攝）

「走進壯美廣西，探尋向海之美—2023年兩岸媒體人聯合採訪活動」8日前進地處中越邊境的大陸廣西東興市區，在東興京族博物館一探當地向海而生的少數民族「京族」的歷史文化，及欣賞京族獨弦琴的表演。而京族語言與越南語相通，更是中越邊境往來的重要象徵。

歷史上京族有「安南」、「越族」等稱呼，1958年5月，經大陸國務院批准，正式定名為「京族」，取「一心向北京」之意。截至2022年7月，京族現有戶籍人口為2萬9871人。

京族先民源於百越，其祖輩是明朝初年（西元16世紀初）因追蹤魚群來到三島，此後便陸續定居下來。其中以劉、阮、黃、蘇、吳、武6姓人數最多，占京族人口總數的6成以上。

作為中國大陸唯一的海洋民族，京族主要分布在廣西東興市江平鎮東南臨海的巫頭、山心、萬尾3個海島上，俗稱「京族三島」，在地理布局上呈「品」字形分布。

京族靠海為生，漁業生產是京族主要的生存方式，而「高蹺撈蝦」是京族古老而獨特的撈捕海蝦方式。同時，京族以海為敬，信仰多神，在原始宗教基礎上結合了道教、佛教。

京族男女老少為了紀念海神，形成了特有的傳統節日「哈節」，每年固定時間便穿著節日盛裝，到海邊把海神迎回哈亭敬奉，舉行迎神、祭神、唱哈和送神等活動，祈求人畜興旺、五穀豐登。

京族語言與越南語相通，其先祖們仿效漢字結構，經過改造、使用和演變，形成了京語化的方塊象形文字，名為喃字，意即「南國的文字」，至少盛行有10多個世紀，是研究京族語言文化的珍貴資料。

與此同時，京族地區流行一種特有的樂器「獨弦琴」，京語稱「旦匏」，亦稱「獨弦匏琴」，其歷史可追溯到殷商。京族民歌調子約有30多種，傳統舞蹈以哈節舞蹈最具有代表性。