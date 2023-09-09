一名女網友分享，過去曾交過10任男友都是健身教練，但每一任都被抓包偷吃，讓她崩潰直呼「想要認真交往不要找健身教練」，而她也透露放棄健身教練以後，遇到了身為牙醫的現任，兩人目前已經要結婚，引起網友熱烈討論。

一名女網友日前在Dcard上分享，過去她很容易被健身教練吸引，前後加起來應該和超過10個以上的健身教練交往過，但是每一任的結局都不太好，不是被她抓包劈腿，就是她發現男方會約砲，同樣的結局不斷發生，她最終放棄找健身教練當男朋友。

女網友表示，她現任男友是一名牙醫師，兩人目前已經要準備結婚了，由於過去交過那麼多任職業是「健身教練」的男朋友都是不好的結局，因此她忍不住感嘆「想認真交往的不要選健身教練！」

過去也曾有健身教練發文分享，只要是有幾分姿色的學員，他都曾經發生過關係，不論對方單身與否，因此他真的建議大家別讓女友去上教練課，因為健身教練們之間都流傳著一句話「來上教練課的女人都可以上！」

貼文引起網友討論，不少人驚訝直呼太誇張了，應該只是剛好而已。但也有過來人認證，這是真的，聽過超多案例都是女生去健身房以後，先是和教練曖昧，後來就是發生性關係，最後男友頭頂綠到爆，抓包以後只能分手收場。