新華社9日報導，廣東省防汛防旱防風總指揮部辦公室透露，受7日至8日的強降雨影響，廣州、深圳、珠海、東莞、肇慶、佛山等市發生淹水、滑坡、道路中斷等險情。深圳市強降雨更打破了1952年有氣象紀錄以來7項歷史極值。截至8日17時，全省共提前轉移8萬0048人。

深圳站、深圳東站普速鐵路及廣深城際鐵路共47列車停運，79條路段、6個收費站、1座橋實施交通管制，深圳、珠海、江門全市停課，佛山、東莞、廣州部分區域停課。

針對當前暴雨洪澇災害，廣東省減災委於8日18時將救災應急回應提升至Ⅱ級。

受海葵颱風環流和季風影響，9月7日到8日早晨，珠江口兩側市縣普降大暴雨，局部特大暴雨。深圳市出現了超歷史紀錄的特大暴雨，廣州市番禺區南村鎮、佛山市禪城區石灣鎮的24小時降雨量也打破了當地歷史紀錄。

據微博「@深圳天氣」發布的消息，截至8日14時，此次特大暴雨過程中，深圳2小時最大雨量（195.8毫米）、3小時最大雨量（246.8毫米）、6小時最大雨量（349.7毫米）、12小時最大雨量（465.5毫米）、24小時最大雨量（524.4毫米）、48小時最大雨量（577.9毫米）、72小時最大雨量（614.6毫米），打破了深圳市1952年有氣象紀錄以來7項歷史極值。

另據深圳市氣象台透露，9月7日17時至8日6時13個小時之內，深圳平均降雨量為202.8毫米。各區平均雨量排名前三的分別是羅湖（380.8毫米）、福田（263.8毫米）、龍華（251.7毫米）。

廣東省防汛防旱防風總指揮部辦公室通報，截至8日17時，廣東省共有15個地市啟動防汛應急回應。其中，廣州、深圳、佛山、江門、中山5個地市啟動防汛Ⅱ級應急回應。全省7個水文站點略超警戒，101個大、中、小型水庫略超汛限，情況總體可控。

廣東省氣象台預報，8日夜間至9日，粵西、珠三角南部有暴雨或大暴雨、局部特大暴雨。