說走就走！

在快節奏的現代生活中，想要來一場沒有太多計劃和準備、說走就走的的旅行？一台好的休旅車有寬敞、舒適的車內空間及多功能性，無論是個人獨處，或是載著家人、朋友、大量行李和裝備，都是旅程中的最佳夥伴，休旅車不僅是一種交通工具，更是一個時光變得更加豐富有趣的載體。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統整理出一年內（2022/08/18～2023/08/17）網友挑選休旅車最在意的十大要素，依序是價格、車身外觀、油耗、車輛大小/空間、輔助系統、維修保養、底盤、後車廂寬度、操控性、幾門車。

從前三名來看，可以發現最被熱議的選購要素是「價格」，大多數網友在選休旅車時，會根據個人預算，希望找到最具CP值的合適車款，例如「這價格要找七座休旅車真的不多」、「不考慮內裝、用料的話，這個價錢也算是不便宜的了」。第二名常被提及的是「車身外觀」，除了休旅車性能，許多網友也相當在意好看與否，車體的線條輪廓、顏色選擇等都是選購考量，網友說：「整體外觀的線條流暢，給人一種高質感和精緻的感受」。

而目前市面上的車款擁有多種動力來源，從汽油、柴油等傳統動力，到Hybrid油電混合、PHV插電式混合、EV純電等替代能源，休旅車作為家用車，「油耗」是消費者在購車前關鍵因素第三名，省油能力出色的車款，更是能幫車主省下一大筆油錢，像是網友討論「這台除了省油沒太大優勢，不過真的要購車的時侯我還是會去試駕評估的」。

看完挑選休旅車要注意的重點，接著《DailyView網路溫度計》從2022年休旅車銷售數量最高的車款中，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出網路聲量排名前10大的休旅車車款，來看誰台灣網友心目中的第一名是誰？又具備以上哪些條件？

No.1 Honda CR-V

CR-V車系是Honda銷售主力，第五代車型從2017年銷售至今，台灣也在2023年推出第六代新車，分成三款車型：入門VTiS、中階S、頂級Prestige。第6代CR-V全車系採用1.5升渦輪，搭配優化版CVT無段變速箱，提升靜肅性，並實現平均油耗在14.7～15km/L的表現，比起5代CR-V還更省油。

新一代CR-V後排座椅椅背設計16段調整角度，比前代增加10.5度調整角度，另搭配可前後移動190mm的滑軌設置，以及後排座椅往前躺平的功能，讓行李廂空間的運用有更大的彈性，讓不少家庭買家相當期待。在安全配備方面，全車系皆標準配備10具安全氣囊，Honda SENSING 智慧安全主動防護系統也有所進化，將毫米波雷達視野角度提升至120度，前攝影鏡頭視野角度提升至90度，大幅改善前方人與車的偵測能力。

試車過的網友評價，「底盤變的更紮實，開起來回饋感更好外，隔音真的進步很多，一開就知道，保值性一樣很棒」、「實際坐進車內就能明顯感受到時代的演進」、「聽完產品解說後，我覺得第六代Honda CR-V 又要賣翻了」、「真的是有史以來最省油的CR-V」。

No.2 Toyota RAV4

全新改款的第五代RAV4共有8種車型，其中Hybrid車型一直是RAV4的主力，因為Hybrid可以做到省油的優勢，加上Toyota以40%熱效率引擎再搭載油電混合，不少車主認為是省上加省。在車型外觀上，搭載全新設計的倒梯形LED頭燈，透過LED定位燈和日行燈整合式設計，散發剛硬沉穩的氣息。

而第六代RAV4大改款近來也有進一步消息傳出，不排除出現性能更出色的渦輪油電，內裝導入接近Crown家族的數位座艙風格，以12.3吋螢幕結合12.3吋儀錶，同時藉由優化過的TNGA-K平台，下一代RAV4預期獲得更好的乘坐空間。「RAV4 省油、超好開、空間大、我們真的很愛」、「RAV4不愧是神車，一進去空間就大得很有感，然後操控也輕鬆自在，然後前座的A柱比較細，整個視野非常非常好，車頭也算帥」。

No.3 Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross介於小型到中型之間的車身大小，具有實用性十足的空間，加上 Toyota 的高妥善率，受到許多車主歡迎。小改款 Corolla Cross 外型變動不大，動力系統升級是小改款重點所在，日規 Corolla Cross 現行動力為與台灣相同的1.8升汽油與1.8升 Hybrid 油電配置，小改款後汽油車型將改以2.0 升 Dynamic Force自然進氣引擎為主，Hybrid 車型則採用第五代 THS 油電動力系統，不僅性能輸出更強，也擁有更出色的節能表現。在內裝方面，則有望全面採用 12.3 吋數位儀表與 10.5 吋中央觸控螢幕。至於台灣市場上，日前經銷端傳出9月將會釋出新年式Corolla Cross，動力預計維持不變，將升級9吋新多媒體螢幕。網友指出，「其實自己開車3年多了也知道買車容易養車難，感覺最好養的還是toyota的Corolla Cross」、「如果是想要好養車，首選是CC」、「CC也差不多油電首選，建議CC可以看GR還不錯」。

No.4 Ford Kuga

第三代Ford Kuga以國產歐系身份及鮮明的運動形象，成為備受消費者愛戴的「純正運動跑旅」，KUGA 率先導入 ADAS 先進主動安全輔助駕駛系統，可以有效幫助駕駛減輕開車壓力，提升行車安全。2023年式第三代Ford Kuga在動力編成方面分為EcoBoost 180以及EcoBoost 250兩種汽油動力。車型方面，則規劃搭載1.5L渦輪汽油引擎的EcoBoost 180超質X、旗艦、旗艦X；搭載2.0L渦輪汽油引擎的EcoBoost 250車系既有的ST-Line X車型外，更全新導入EcoBoost 250 Vignale車型。在車身尺碼方面，較過去版本更為放大，車長增加89mm、寬度增加44mm、車高降低了20mm，軸距則提升20mm，這也讓車室空間更加寬闊。網友提到，「目前台灣市售國產休旅，目前普遍也都是以6氣囊為主流，而Ford Kuga則是再增加一具 駕駛膝部氣囊，總數來到7顆」、「Kuga 的後尾比較圓弧、可以放的高度明顯好不少～」

No.5 Mazda CX-5

Mazda導入臺灣市場的小改款 CX-5全車系共計有多達 7 種車型選擇，在外觀變動上，車頭設計有明顯變化，包括更寬的水箱護罩鍍鉻飾條，重新設計的頭尾燈組，以及採用雙「L」型排列的前 LED 晝行燈，甚至整體前後保險桿也經過重新設計。小改款 CX-5 的另一大重點，則是首度導入與 Mazda3 等車系相同的 CTS 巡航模式車道維持系統，可依駕駛設定的目標車速與車距巡航，即時偵測前車行駛狀況，自動加速、減速或停止，以維持安全距離，更可主動偵測車道兩側標線，提供方向盤輔助，將車輛維持在車道線內；若未偵測到兩側標線，將依照前車行駛路線提供駕駛輔助，大幅降低駕駛疲勞。喜愛的車主讚道，「CX-5設計的很美，雖然不是很貴，但在外觀與內裝上，可以看見用心處理的細節」、「最近每次出門一定會看到至少一台的CX-5 平心而論其實還不錯看，朋友去年有買一台坐過幾次還蠻舒適的」。

No.6 Lexus NX

Lexus NX 車系有汽油車型、油電車型及插電式油電動力車型，在內裝設定上，延續「Tazuna」（韁繩的意思）設計理念，方向盤左右上的多功能按鍵、數位儀錶、HUD抬頭顯示器、中控螢幕、空調操作、中央鞍座到門板按鍵等，皆以駕駛為中心，將駕駛的視線及身體移動降到最低。大改款的NX車系在主動安全配備上，更首度配置新一代 LSS+ 3.0 智動駕駛輔助系統，較 LSS+ 2.0 新增多項功能，其中包含了路口車流辨識、緊急閃避轉向輔助、及速限標誌辨識等，進一步提升整體安全性。網友評論，「Lexus NX、RX系列優點：妥善率佳、空間佳」、「Lexus官網不小心放出改款影片，當時就被改款後的NX外觀迷上了」。

No.7 Nissan Kicks

NISSAN KICKS是裕隆日產近年來銷售相當成功的車款，全新的KICKS從「外型、安全、便利、動力」四大面向升級，像是共14種車色選擇，其中包含6種雙色外裝，外型採用Double V-motion的全新家族式水箱護罩設計，讓車頭造型更具科技感。全新改款NISSAN KICKS也導入EPKB電子手煞車科技，並標配Auto Hold功能，停車不再需要費力拉手煞車，只需要輕輕按下按鍵，電子手煞車即啟動，搭配上Auto Hold功能，系統會自動將固定住車輪，可以安心放開煞車踏板。網友分享，「滿街跑的Kicks，前陣子大改，補上了全速域的ACC，可以說是滿配的車子了，試駕蠻驚豔的是：其實動力還可以耶！」「我不太飆車的，kicks不管是國道或爬坡都非常夠用，而且小熱血它也完全可以應付」。

No.8 Toyota Sienta

台灣新年式TOYOTA Sienta維持5人、7人座兩種版本，外型上維持不變，導入新造型的鍍鉻水箱護罩設計，前保桿造型亦經過修飾，且保桿兩側加入了新型 LED 晝行燈組配置，在車型規劃上，取消原本入門的1.5升動力，全車系都搭1.8升自然進氣引擎，搭配CVT變速箱，繳出140匹馬力、17.5公斤米最大扭力。在配備部分也有所升級，多款車型換上7吋Drive+ Link多媒體系統，支援有線的Apple Carplay、Android Auto手機娛樂連結，帶來更便利、討喜的使用。有網友分享，「目前家裡Sienta除了日常生活用之外，平時也會幫忙家裡送貨，大多跨縣市跑，一年的使用里程差不多4萬多」。

No.9 M.Benz GLC

賓士（Mercedes-Benz）品牌最暢銷的GLC 僅提供油電系統，除了 PHEV 插電式油電混合動力之外，其他汽油與柴油引擎都搭配 48V 輕油電技術，並配備第2代ISG整合式啟動馬達，在滑行模式下會讓引擎暫時熄火，但需要重新發動恢復正常駕駛時，不會讓乘客感受到任何啟閉動作，不僅可以明顯節省油耗，對於提升駕馭體驗也有幫助。另外，車身尺寸再放大，行李廂空間更提升至600升，顯著提升車室機能。網友評論：「跑旅外型很帥、內裝好看、23P（智慧駕駛輔助套件）功能好用、噪音較小」、「有帥、有舒適、有動感再一點低調的奢華～」「人生第一次入手賓士車，一開始就選定GLC系列」。

No.10 CMC Zinger

過去Zinger在台灣市場主要採用2.4升自然進氣引擎為動力，在經過大改款後，將換上全新1.5升渦輪增壓動力，並採用 8 速自排的設定。有望讓整體油耗表現更為出色。Zinger 大規模改款車型除了有入門款商用車型、同時還會有更高規車款。至於現行的小改款CMC Zinger除了 5門車型外，更在2021年11月首度追加Zinger Pick Up三開型版本。網友討論到，「CMC大改款Zinger最近傳出未來不僅將帶來1.5升渦輪汽油動力，舊2.4升引擎也會續戰」、「Zinger好載貨好露營好好用」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年08月18日至2023年08月17日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『休旅車』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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