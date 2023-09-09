許多人在年紀漸長後的健檢報告會被告知脊椎有骨刺，不免擔心會否影響身體狀況，復健科醫師王思恒表示，骨刺是骨頭邊緣的增生物，隨著年紀大了，幾乎人人都會長骨刺，但骨刺大多不尖也不刺。若壓迫神經、周遭軟組織，才會產生疼痛、需要治療。他並表示，有骨刺者若常運動反而較少脊椎疼痛，因此民眾千萬別因害怕骨刺而不運動，否則更不利健康。

復健科醫師王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」表示，骨刺是骨頭如同皺紋、白髮，當人年紀漸增，骨頭邊緣會逐漸長出的增生物，經常只是一小塊突起物，不尖也不刺，通常也不會自己消失。不過，脊椎即使長骨刺，也未必會疼痛，因為多數骨刺都是無症狀的，因此骨刺與背痛未必畫上等號。

至於骨刺一定要處理嗎？王思恒表示，如果是健檢時意外發現，受檢者沒有不舒服，大多不需要治療，但若骨刺壓迫到神經、周遭軟組織、甚至造成關節活動受阻，那就會產生疼痛感，可透過止痛消炎藥、復健儀器、注射甚至手術，依患者狀況而有不同處理。

他並表示，雖然運動員有骨刺的比例高，但過往研究運動者反而較少有脊椎與膝蓋疼痛，因此他不建議民眾因怕骨刺而停止運動，「尤其久坐的上班族應常起身、活動筋骨，不只可避免痠痛，還對健康有長久助益。」