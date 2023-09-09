道奇球團本周末宣布明星投手伯勒（Walker Buehler）回歸無望，讓他們季後賽又少掉一員大將。伯勒在2022年8月進行第2次韌帶重建手術（Tommy John手術），原先球團希望他在今年9月1日前返回例行賽（太晚就失去季後賽資格），如今趕不上截止日，只能等到2024年開季再說。伯勒曾在2021年投出16勝4敗、自責分率2.47的超強成績。

伯勒在球團聲明裡說：「我去年的目標是在今年返回投手丘，在與醫生、球團高層、家人、訓練員多次討論之後，我們決定等到明年。我很失望沒辦法幫球隊爭奪2023年冠軍，但我很期待2024年完全回復健康，幫助洛杉磯於世界大賽再奪一冠。」

上個星期伯勒在3A復健賽球速回升，變化球還未回復水準。「我認為球速很好，我投到96英里（154.5公里），我想投得更強一點，但是變化球還是太慢，那是下一階段目標。」

道奇另一位明星投手岡索林（Tony Gonsolin）本季表現嚴重下跌，上月底宣布進行TJ手術，剩餘球季和2024年球季都報銷。左投烏瑞亞斯（Julio Urías）因為第2次爆發家暴案遭聯盟調查，非但季後賽沒得投，很可能永久離開道奇（合約今年結束）甚至回不了大聯盟。