新加坡F-16戰機升級後，如今能發射超視距「巨蟒」－5（PYTHON－5）紅外線空對空飛彈。

新加坡證實，F-16戰機升級後，如今能發射超視距「巨蟒」－5（PYTHON－5）紅外線空對空飛彈。

據《防務新聞》（Defense News）9日報導，「巨蟒」－5是由以色列國防承包商「拉斐爾先進防禦系統」（Rafael Advanced Defense Systems）所研製。從新加坡空軍開放參觀日活動中還可以看到，衛星和雷射導引聯合直攻彈藥的變體版。

新加坡在2014年向美國提出的對外軍售（Foreign Military Sales, FMS）案中，除了要求整合這兩款武器，以作為升級60架F-16的一部分外，還尋求整合GBU-39小直徑炸彈和CBU-105 (D-4)/B「感應啟爆武器」（Sensor-Fused Weapon）。

此外，新加坡空軍的F-16升級計畫換裝了AN/APG-83主動電子掃描陣列（AESA）雷達、「聯合頭盔瞄準系統」（Joint Helmet Mounted Cueing System, JHMCS），新型任務電腦和敵我辨識技術。

Singapore reveals upgraded F-16 jets can fire Python-5 missileshttps://t.co/eafmpRVzts pic.twitter.com/0s6ALHgzXk — Defense News (@defense_news) September 8, 2023

而率先接受升級的，是20架52+批次F-16D，而新加坡還有40架較老舊的52批次F-16。新加坡 F-16 升級計畫的紀念臂章上秀出1枚「巨蟒」飛彈，暗示它已成為武裝的一部分。而發布這臂章的，是位於加州愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）的美國空軍第416飛行測試中隊（416th Flight Test Squadron，416th FLTS），目前他們也在支援南韓國的F-16升級計畫。

由於新加坡已採用拉斐爾打造的「蜘蛛」（Spyder）陸基防空系統，而它所用的是「巨蟒」－5和「德比」（Derby）空對空飛彈，因此F-16武裝「巨蟒」－5，將提升空軍軍火庫的共通性。

據拉斐爾說，「巨蟒」－5是第5代空對空飛彈，提供飛行員從短距到超視距的全向發射力。駕駛不必掉轉機頭，就能攻擊戰機後方目標，並能在發射後鎖定目標。此外，它配備了雙波段成像紅外線尋標器，得以在俯視、背景不利和多雲的環境下攻擊小型、低特徵信號目標。