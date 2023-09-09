大陸央視新聞用戶端報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日在黑龍江考察時強調，東北要牢牢把握在國家發展大局中的戰略定位，扭住推動高品質發展這個首要任務，落實好中共中央關於推動東北全面振興的決策部署。

習近平強調，揚長補短，把資源優勢、生態優勢、科研優勢、產業優勢、區位優勢轉化為發展新動能新優勢，建好建強國家重要商品糧生產基地、重型裝備生產製造基地、重要能源及原材料基地、北方生態安全屏障、向北開放新高地，在維護國家國防安全、糧食安全、生態安全、能源安全、產業安全中積極履職盡責，在全面振興、全方位振興中奮力開創黑龍江高品質發展新局面。

新華社報導， 9月6日至8日，習近平在黑龍江省委書記許勤和省長梁惠玲陪同下，到大興安嶺、哈爾濱等地，深入林場、鄉村、高校調研，前往災後恢復重建現場看望慰問受災群眾。

6日下午習近平來到大興安嶺地區漠河市，考察漠河林場自然林區，察看自然林生長態勢和林下作物展示。隨後，到中國大陸最北端的邊境臨江村落北極村，仔細瞭解當地結合地域優勢發展特色旅遊、將生態優勢轉化成發展優勢等情況。

7日上午，習近平到受災較重的哈爾濱尚志市老街基鄉龍王廟村，察看水稻受災和水毀房屋重建情況。要求加快推進災後重建，最大程度減少農業因災損失，確保受災群眾安心安全。

習近平還到哈爾濱工程大學，瞭解學校發展歷程和為中國國防科技事業作出的貢獻，察看教學科研成果展示。再過幾天就是教師節，並向全校教師節日祝福。

8日上午，習近平聽取了黑龍江省委和省政府工作彙報，對黑龍江各項工作取得的成績給予肯定。

習近平強調，黑龍江要當好國家糧食安全「壓艙石」。要以發展現代化大農業為主攻方向，加快建設現代農業大基地、大企業、大產業，率先實現農業物質裝備現代化、科技現代化、經營管理現代化、農業資訊化、資源利用可持續化。強化數位技術和生物技術賦能，優先把黑土地建成高標準農田，切實把黑土地保護好。把發展農業科技放在更加凸出的位置。

習近平指出，要大力發展特色文化旅遊。把發展冰雪經濟作為新增長點，推動冰雪運動、冰雪文化、冰雪裝備、冰雪旅遊全產業鏈發展。守護好森林、江河、湖泊、溼地、冰雪等原生態風貌。

習近平強調，要構築向北開放新高地。加快建設重要陸路通道、河海航道、能源管道等基礎設施，完善面向東北亞開放的交通運輸網路。要加強自貿試驗區、綜合保稅區等開放平台創新發展，深度融入共建「一帶一路」，積極參與區域合作。

中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇陪同考察。中共中央組織部長李干傑、大陸國務院副總理何立峰及中央和國家機關有關部門負責人陪同考察。