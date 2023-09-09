士林超扯酒駕肇逃！駕駛「車頭刁住重機」沿路開影片曝光 (戴志揚翻攝)

台北市士林區承德路昨(8日)深夜發生一件離譜酒駕肇逃案。一名張姓男子開車行經承德橋往士林方向行駛，竟追撞前方一輛大型重機，機車當場卡在車頭上，但張男竟沿路開車逃逸，將車停放在基河路後徒步落跑，整段過程都被拍下，警方事後循線逮捕張男，酒測值高達1.09，重機騎士幸好僅受到輕傷，依公共危險罪移送法辦。

這起離譜案件發生在8日深夜21時5分，53歲的張姓男子駕駛自小客車由承德橋往士林方向行駛，追撞前方31歲陳姓男子駕駛的大型重型機車，肇事後大重機卡在自小客車的前車頭，張姓男子便繼續逃逸駛離現場，最後將車輛停放在基河路，下車徒步逃逸。

張姓駕駛追撞前方重機後，「車頭刁住重機」沿路開。(戴志揚翻攝)

目擊者自事發後，便尾隨肇事車輛並報警，告知警方張姓駕駛的所在位置，士林分局警方獲報後，便立即趕往文林路現場，依準現行犯將張男逮捕。

交通事故造成大重機騎士及乘客四肢擦傷，送醫後所幸無大礙；陳姓大重機騎士經酒測未飲酒，而張姓汽車駕駛酒測值達1.09mg/L，依公共危險罪移送法辦。

士林分局呼籲用路人，切勿酒後駕車，酒後應搭乘大眾運輸工具、計程車或找代理駕駛，喝酒不開車，開車不喝酒，醉不上道。

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