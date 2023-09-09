台積電為全球晶圓代工龍頭，後頭追兵三星、英特爾來勢洶洶，其中三星多次公開喊話要在製程能力上超越台積電。日前三星高層再度表示，三星在美國的新廠有望在2024年生產4奈米晶片，領先台積電在亞利桑那州新廠的技術，未來也打算以更積極的方式追擊台積電。

綜合外媒報導，台積電美國廠量產時間延後1年至2025年，董事長劉德音坦言是受到美國缺乏熟練技術的工人所造成，此言引發美國工會不滿，批評台積電是想藉此引起低廉的外籍勞動力，彼此仍有待時間磨合。

相較之下，三星新廠似乎較為順利，聯合執行長Kyung Kye-hyun表示，有信心在2024年第四季量產4奈米晶片，速度會比台積電還要快，新廠也會成為三星在美國超越台積電的核心。

台積電美國廠第一期工程以5奈米為主，第二期工程推進至3奈米，但預估要等到2026年才會量產，目前3奈米主要生產基地是位在南科的台積18廠。

整體而言，台積電在製程技術與市占率持續領先三星，尤其在3奈米上，除了有大客戶蘋果包下首批產能之外，聯發科、超微及高通等大廠也都在名單上，反觀，三星的客戶名單則較不明朗，外傳可能與良率不如台積電有關。