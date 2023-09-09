國民黨總統參選人侯友宜之前率先喊出80歲以上免去巴氏量表，可直接申請外籍看護，行政院也決定檢討外籍移工聘用流程等標準；後來他也開玩笑說，最近提什麼政見，民進黨好像都會幫他實現。對此，港媒昨(8日)分析，幾乎侯每提出一政見綠就咬牙跟進，提早撲滅火苗，不留給侯友宜任何破口激發民怨，或許民進黨還是擔心選情最後會翻盤。

《中評社》分析指出，侯友宜之所以能成為國民黨最大諸侯，靠的是他做「實事」的那一面，用鐵腕手段讓五股垃圾山變成公園綠地，又整頓新北市泰山、新莊老舊鐵皮屋推出重劃區。而今侯友宜在選戰團隊成軍後，確實站穩了選戰節奏，近期提出的幾項政策，不僅能蓋過侯友宜不善言辭的短版，更能刺激民心思考是否應該「改變」了，這一波政見攻擊確實成功打痛民進黨政府。

該篇文章認為或許綠營會這麼急著攔截侯友宜政見，依舊是擔心2024選情會有變化，但也指出，這波政見戰打下來，侯友宜都是站在上風的一方，從民進黨匆忙跟進的急躁節奏看來，2024這戰絕對還有得打。