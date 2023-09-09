基泰建設於台北市大直街94巷的一處工地，7日晚間疑似因施工出問題，造成多棟鄰房龜裂、傾斜、甚至連一樓都塌陷成為地下室。而台北市議員陳怡君數月前接獲住戶陳情，在災情發生後也馬上站出來為受災住戶發聲，結果她今（9日）凌晨突然在臉書爆料遭恐嚇，還曝光宣傳車慘不忍睹的照片。

陳怡君凌晨一點突然在臉書發文指出，「我不是第一次被恐嚇了！再被恐嚇我也不害怕！我是為傾倒戶發聲，我說的是實話！」陳接著陳述，宣傳車停在大直房屋倒塌現場附近的停車格內，車上印有肖像的照片，結果臉部被吐上了很新鮮的檳榔汁！不知道吐檳榔汁的人是覺得建商太扯？還是市府公文太扯所以吐血！。

除此之外，陳怡君還提到，她在8日忙完之後，一回到大直房屋倒塌的現場關心狀況時，就在附近被黑衣人跟了！「還有一個很粗壯的人以不友善眼神盯視我，還有一位我暫時不想公開的地方人士對我近日的發言很不滿意，對我不友善。」

陳怡君最後強調，她今天站在大直街，是來關心傾倒戶，不是來拿工程的！這些人是誰她都很清楚，人情留一線，日後好相見，請這些黑漆麻屋的最好收手，但看到現場有零星打黑主意的傢伙，自己更為住戶擔心。