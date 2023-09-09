國民黨最美發言人李明璇將代表國民黨參加高市第8選區（前鎮、小港、旗津）立委，該選區被視為「綠到出汁」。李明璇走訪基層後感觸很深，昨（8）日PO出一名大哥請喝飲料的照片，並感動表示，若沒特別說，大家可能不曉得，「這裡是前鎮人公認最綠的市場」。

李明璇昨在臉書提及到旗津某個普渡現場，發現桌上只擺出「綠色的供品」，她們的卻沒被擺出來的狀況，當助理詢問是否是東西太多因此不小心遺忘了，未料卻得到對方不太客氣地說「沒差那不值錢的東西」。李坦言，來到深綠選區難免會發生這種情況，並強調面對不友善的人，就微笑並說聲「謝謝，祝福你」，繼續用行動感動選民。

李明璇也隨文PO出一名大哥請喝飲料的照片，並提到照片裡的大哥看著她們在正中午曬太陽跑普渡，窩心的請她們喝飲料，並喊話要她繼續加油，還說「妳不簡單，快要變天了」。這讓李直呼，若沒有特別講，大家大概不知道，這裡是前鎮人公認最綠的市場。

對此，許多網友回文表示「加油！有要變天的味道，在深綠地區有這種反應，代表他們怕爆了」、「日久見人心，妳的努力跟誠懇，相信都會被選民看在眼裡」、「普渡拜拜還分藍綠？」、「如果碰到了這種情形，表示他們在害怕，穩贏的時候他們也是會表現出風度」、「妳這樣做是正確的，笑笑就好，不要生氣，會傷到自己，人在做天在看，不必計較」。